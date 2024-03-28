Головна Світ Політика
search button user button menu button

РФ зверталася до депутатів Європарламенту, аби вони просували пропаганду – ЗМІ

Ростислав Вонс
glavcom.ua
РФ зверталася до депутатів Європарламенту, аби вони просували пропаганду – ЗМІ
Прем’єр-міністр Бельгії Александер Де Кроо не назвав імен законодавців, які отримували гроші від РФ
фото з відкритих джерел

Прем’єр Бельгії Де Кроо заявив, що деякі євродепутати отримували гроші за поширення російської пропаганди

Прем’єр-міністр Бельгії Александр Де Кроо на тлі викриття проросійської мережі впливу в ЄС заявив, що деяким депутатам Європейського парламенту платили за поширення російської пропаганди. Його слова цитує Politico.

Під час дебатів у парламенті Бельгії Де Кроо розповів про «тісну співпрацю» бельгійських і чеських спецслужб, пов’язану з викриттям російської пропагандистської мережі.

«Наприклад, стало відомо, що Росія зверталася до депутатів Європарламенту, а також платила їм, щоб вони просували тут російську пропаганду», – додав бельгійський прем’єр, не називаючи імен депутатів.

Речник Де Кроо уточнив Politico, що виступ прем'єра Бельгії стосувався рішення чеського уряду накласти санкції на сайт Voice of Europe, який Прага назвала частиною проросійської операції впливу.

Представниця Європейського парламенту Дельфіна Колар сказала, що відомство наразі «вивчає висновки» чеської влади щодо Voice of Europe.

Нагадаємо, депутати Європарламенту ухвалили резолюцію, у якій засудили невпинні зусилля Росії з підриву європейської демократії та висловили серйозне занепокоєння з цього приводу.

Раніше найвищі посадовці Естонії оголосили про затримання 10 ймовірних агентів Росії, що мали займатися дестабілізацією ситуації в країні.

Як повідомлялося, російські спецслужби могли «направляти» діяльність помічника депутата Бундестагу від правої партії «Альтернатива для Німеччини», використовуючи його для просування своїх інтересів.

До слова, у Латвії розпочалося масштабне розслідування щодо депутата Тетяни Жданок, яка звинувачується у багаторічній шпигунській роботі на користь Росії.

Теги: депутат Європарламент росія російські агенти пропаганда

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Україна потопила або вивела з ладу третину кораблів російського Чорноморського флоту
Британська розвідка повідомила, як Росія рятує свій флот від ударів ЗСУ
Вчора, 14:55
Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба написав, що список путінської брехні «дуже довгий»
Кулеба прокоментував спроби РФ пов’язати Україну з терактом у «Крокусі»
24 березня, 15:21
Рішення про прийом карток «Мир» банки інших держав ухвалюють самостійно
Банки Вірменії припинять обслуговування російських карток
19 березня, 10:02
Повалій, яка продовжує проживати у РФ та підтримувати режим Путіна, нещодавно отримала російський паспорт
«Дорогая пєвіца». Про шлях Таїсії Повалій
18 березня, 09:00
У випадку перемоги на виборах Путін перебуватиме при владі до 2030 року
Що чекає на Росію під час нової каденції Путіна: п’ять сценаріїв від Politico
16 березня, 17:33
Дмитро Лубінець наголошує, що Україна ніколи не зупиняла обмінні процеси
Лубінець розповів, для чого Росія маніпулює темою обміну полоненими
16 березня, 13:20
США підтримують низку міжнародних розслідувань звірств РФ в Україні, включно з тим, що проводить МКС
США підтримали рішення про видачу ордерів на арешт двох командувачів РФ
6 березня, 09:46
Європарламент ухвалив резолюцію на підтримку України
Що буде з РФ після перемоги України: цікавий момент у резолюції Європарламенту
29 лютого, 18:53
Міністр оборони РФ Сергій Шойгу з Кім Чен Ином під час візиту до КНДР 27 липня 2023
Аналітики виявили маршрут постачання зброї КНДР до Росії
29 лютого, 02:51

Політика

РФ зверталася до депутатів Європарламенту, аби вони просували пропаганду – ЗМІ
РФ зверталася до депутатів Європарламенту, аби вони просували пропаганду – ЗМІ
Болгарія вкотре йде на дострокові парламентські вибори
Болгарія вкотре йде на дострокові парламентські вибори
Держдеп США закликав Зеленського не приховувати реальний стан на фронті
Держдеп США закликав Зеленського не приховувати реальний стан на фронті
Саудівська Аравія очолила комісію ООН з прав жінок
Саудівська Аравія очолила комісію ООН з прав жінок
США письмово попереджали РФ про підготовку теракту під Москвою – Кірбі
США письмово попереджали РФ про підготовку теракту під Москвою – Кірбі
Франція заблокувала сайт, який нібито вербував добровольців на війну в Україні
Франція заблокувала сайт, який нібито вербував добровольців на війну в Україні

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
217K
Передача Україні F-16. Путін видав свій головний страх
49K
З'їзд РПЦ благословив Путіна на повне знищення України
18K
Британський підводний човен «Судного дня» встановив рекорд
8355
У Москві водовоз протаранив найбільший у світі пасажирський літак
7586
Теракт у «Крокусі». Росія почала масово депортувати з країни вихідців з Таджикистану
6805
Уряд Канади розкрив реальну ціну прийому біженців

Новини

Заборона на експорт газу створює перешкоди для інвестицій у видобуток – нардеп
Сьогодні, 18:10
Атака на українські міста, Німеччина передасть Україні снаряди: головне за ніч
Сьогодні, 06:47
Без опадів, сильний вітер: прогноз погоди на 28 березня
Сьогодні, 04:55
Всесвітній день історика. Які свята відзначаємо 28 березня
Сьогодні, 00:20
«Підпишіть петицію»: МВС попередило про нову схему шахраїв
Вчора, 21:33
«Сталевий фронт» Ахметов передав ЗСУ сім тисяч засобів зв'язку
Вчора, 17:23

Прес-релізи

У Києві запустили акселератор для технологічних рішень «Стійке місто»
У Києві запустили акселератор для технологічних рішень «Стійке місто»
7 березня, 12:55
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2024, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua