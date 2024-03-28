РФ зверталася до депутатів Європарламенту, аби вони просували пропаганду – ЗМІ

Прем’єр-міністр Бельгії Александер Де Кроо не назвав імен законодавців, які отримували гроші від РФ

Прем’єр Бельгії Де Кроо заявив, що деякі євродепутати отримували гроші за поширення російської пропаганди

Прем’єр-міністр Бельгії Александр Де Кроо на тлі викриття проросійської мережі впливу в ЄС заявив, що деяким депутатам Європейського парламенту платили за поширення російської пропаганди. Його слова цитує Politico.

Під час дебатів у парламенті Бельгії Де Кроо розповів про «тісну співпрацю» бельгійських і чеських спецслужб, пов’язану з викриттям російської пропагандистської мережі.

«Наприклад, стало відомо, що Росія зверталася до депутатів Європарламенту, а також платила їм, щоб вони просували тут російську пропаганду», – додав бельгійський прем’єр, не називаючи імен депутатів.

Речник Де Кроо уточнив Politico, що виступ прем'єра Бельгії стосувався рішення чеського уряду накласти санкції на сайт Voice of Europe, який Прага назвала частиною проросійської операції впливу.

Представниця Європейського парламенту Дельфіна Колар сказала, що відомство наразі «вивчає висновки» чеської влади щодо Voice of Europe.

Нагадаємо, депутати Європарламенту ухвалили резолюцію, у якій засудили невпинні зусилля Росії з підриву європейської демократії та висловили серйозне занепокоєння з цього приводу.

Раніше найвищі посадовці Естонії оголосили про затримання 10 ймовірних агентів Росії, що мали займатися дестабілізацією ситуації в країні.

Як повідомлялося, російські спецслужби могли «направляти» діяльність помічника депутата Бундестагу від правої партії «Альтернатива для Німеччини», використовуючи його для просування своїх інтересів.

До слова, у Латвії розпочалося масштабне розслідування щодо депутата Тетяни Жданок, яка звинувачується у багаторічній шпигунській роботі на користь Росії.