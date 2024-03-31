Головна Світ Соціум
search button user button menu button

Британська розвідка розкрила, як РФ хоче захистити свої кораблі в Чорному морі

Єлизавета Жабська
glavcom.ua
Британська розвідка розкрила, як РФ хоче захистити свої кораблі в Чорному морі
Ракетний крейсер «Москва» Чорноморського флоту РФ
фото з відкритих джерел

Окупанти намагаються посилити оборону Новоросійського порту

Для захисту Чорноморського флоту російські загарбники почали встановлювати баржі біля входу в Новоросійський морський порт. Про це повідомила розвідка міністерства оборони Британії у Twitter (X).

«Нещодавній аналіз зображень виявив чотири баржі, розташовані біля входу в об’єкт Чорноморського флоту Новоросійського морського порту. Це спроба посилити оборону порту від атак українських надводних дронів без екіпажу», – зауважили розвідники.

Вони також зазначили, що Новоросійський порт відіграє вирішальну роль у захисті активів Чорноморського флоту.

До того ж британська розвідка нагадала, що колишнього командувача Чорноморського флоту РФ адмірала Віктора Соколова було звільнено через успіхи України в ураженні російських кораблів як у морі, так і в портах.

«Його заміна, віцеадмірал Сергій Пінчук, ймовірно, намагався підвищити шанси на виживання російських кораблів шляхом прийняття подальших профілактичних та оборонних заходів, включаючи скорочення пропуску до портових засобів», – аналізують розвідники.

Нагадаємо, що 24 березня українські військові завдали низки ударів по всьому Криму. Однією з цілей був центр зв'язку Чорноморського флоту РФ. Російське командування було змушене відвести дорогі кораблі із Севастополя. 

Крім того, українські військові атакували ракетним комплексом «Нептун» великий десантний корабель «Костянтин Ольшанський», який був захоплений окупантами у 2014 році в Криму і зараз мав бути використаний для ударів по нашій території.

Раніше внаслідок удару українськими військовими по великих десантних кораблях «Ямал» та «Азов» суттєво постраждали російські логістика та управління військами.

Як повідомлялося, росіяни направили до Севастопольської бухти малий ракетний корабель проєкту «Каракурт», який може нести ракети «Калібр»

Читайте також: Британська розвідка повідомила, як Росія рятує свій флот від ударів ЗСУ
Теги: Чорне море корабель росія британська розвідка флот РФ

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Слов'янсько-Краматорська агломерація залишається єдиною більш-менш крупною міською агломерацією Донбасу під контролем України
Битва за Донбас. Чому росіяни обрали Слов'янсько-Краматорський напрямок
29 березня, 12:10
FlyEye було розроблено інженерами компанії Flytronic, що входить до складу Grupa WB
«Передова система у світі»: Польща виготовила тисячний безпілотник FlyEye
28 березня, 08:09
Ракети більшої дальності потрібні не для атак на російську територію
Навіщо Україні ракети Atacms? Зеленський дав відповідь
Вчора, 01:20

Соціум

Підкуплені євродепутати та дезінформація: хто допоміг викрити мережу впливу Медведчука у ЄС
Підкуплені євродепутати та дезінформація: хто допоміг викрити мережу впливу Медведчука у ЄС
Британська розвідка розкрила, як РФ хоче захистити свої кораблі в Чорному морі
Британська розвідка розкрила, як РФ хоче захистити свої кораблі в Чорному морі
Губернатор Білгородщини поскаржився на ранкові обстріли (фото, відео)
Губернатор Білгородщини поскаржився на ранкові обстріли (фото, відео)
Ракетна атака на Україну: Польща знову піднімала авіацію
Ракетна атака на Україну: Польща знову піднімала авіацію
Силовики ввели режим контртерористичної операції в кількох містах Дагестану
Силовики ввели режим контртерористичної операції в кількох містах Дагестану
ISW: Росіяни не можуть належним чином захиститися від атак українських БпЛА
ISW: Росіяни не можуть належним чином захиститися від атак українських БпЛА

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
120K
Якою буде Перемога? Українці мають усвідомити неприємний факт
43K
Недоімперія вмирає. Коли чекати на її кінець?
30K
За якої умови Путін віддасть всі окуповані території: Кремль відповів на слова Зеленського
17K
ЗСУ пояснили, що дуже сильно затягує війну
14K
Генерал оцінив, чи здатний Путін розгорнути великий наступ найближчим часом
14K
П'яна росіянка влаштувала стриптиз на борту літака

Новини

Удар по Харкову, Україна перейшла на літній час: головне за ніч
Сьогодні, 06:40
Тепло та малохмарно: прогноз погоди на 31 березня
Сьогодні, 04:20
31 березня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Сьогодні, 00:19
«Укренерго» закликає державу вирішити боргову кризу в енергетиці
Вчора, 17:44
У Києві стартувала нова хвиля діалогових зустрічей «Я – Маріуполь: маю жити»
Вчора, 12:58
«Сталевий фронт» Ахметова передав для розвідників «Сич»
Вчора, 12:41

Прес-релізи

Стратегії зростання бізнесу від 25+ провідних управлінців на Business Wisdom Summit
Стратегії зростання бізнесу від 25+ провідних управлінців на Business Wisdom Summit
29 березня, 18:06
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2024, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua