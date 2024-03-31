Британська розвідка розкрила, як РФ хоче захистити свої кораблі в Чорному морі

Окупанти намагаються посилити оборону Новоросійського порту

Для захисту Чорноморського флоту російські загарбники почали встановлювати баржі біля входу в Новоросійський морський порт. Про це повідомила розвідка міністерства оборони Британії у Twitter (X).

«Нещодавній аналіз зображень виявив чотири баржі, розташовані біля входу в об’єкт Чорноморського флоту Новоросійського морського порту. Це спроба посилити оборону порту від атак українських надводних дронів без екіпажу», – зауважили розвідники.

Вони також зазначили, що Новоросійський порт відіграє вирішальну роль у захисті активів Чорноморського флоту.

До того ж британська розвідка нагадала, що колишнього командувача Чорноморського флоту РФ адмірала Віктора Соколова було звільнено через успіхи України в ураженні російських кораблів як у морі, так і в портах.

«Його заміна, віцеадмірал Сергій Пінчук, ймовірно, намагався підвищити шанси на виживання російських кораблів шляхом прийняття подальших профілактичних та оборонних заходів, включаючи скорочення пропуску до портових засобів», – аналізують розвідники.

Нагадаємо, що 24 березня українські військові завдали низки ударів по всьому Криму. Однією з цілей був центр зв'язку Чорноморського флоту РФ. Російське командування було змушене відвести дорогі кораблі із Севастополя.

Крім того, українські військові атакували ракетним комплексом «Нептун» великий десантний корабель «Костянтин Ольшанський», який був захоплений окупантами у 2014 році в Криму і зараз мав бути використаний для ударів по нашій території.

Раніше внаслідок удару українськими військовими по великих десантних кораблях «Ямал» та «Азов» суттєво постраждали російські логістика та управління військами.

Як повідомлялося, росіяни направили до Севастопольської бухти малий ракетний корабель проєкту «Каракурт», який може нести ракети «Калібр»