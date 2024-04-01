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«Відключення свідомості і чипи». Російський генерал назвав причини теракту в «Крокусі»

Юлія Войцехівська
glavcom.ua
«Відключення свідомості і чипи». Російський генерал назвав причини теракту в «Крокусі»
За версією росіян, західні спецслужби вживили в мозок громадянами Таджикистану чипи, що б керувати їхніми діями
фото: Reuters

Пропагандисти стверджують, що йдеться про добре організований терористичний акт на рівні західних спецслужб

Російські пропагандисти вигадали нову версію про причини теракту в «Крокус Сіті Хол». Вони вважають, що західні спецслужби нібито вживили в мозок громадянам Таджикистану чипи. Про це заявив російський генерал-майор Володимир Овчинський в ефірі пропагандистського «Першого каналу», пише «Радіо Свобода».

За словами Овчинського, завдяки таким високим технологіями західні «куратори керували діями терористів».

«Їм відключили свідомість, там, швидше за все, у комплексі діяли, психотропні речовини, нейропсихологічне програмування і, можливо, чипи вставлені. Тому що зараз нейробіологія дозволяє керувати людиною», – заявив генерал.

Як приклад він навів «проєкт Ілона Маска, в рамках якого зі свиней роблять людей».

До того ж, Овчинський стверджує, що йдеться про добре організований терористичний акт на рівні західних спецслужб, адже тільки вони мають такі засоби впливу на людей.

Нагадаємо, російські слідчі продовжують розкручувати версію про нібито «український слід» у теракті в «Крокусі». Не навівши жодних доказів, Слідчий комітет заявив, що «в результаті роботи із затриманими терористами» та вивченні їхніх гаджетів «отримані докази їхнього зв'язку з українськими націоналістами».

Як відомо, ввечері 22 березня у концертному залі «Крокус Сіті Хол» під Москвою почалася стрілянина. Люди у військовій формі відкрили вогонь із автоматичної зброї. Згодом концертний зал загорівся.

Як повідомлялося, терористичне угруповання «Ісламська держава» (ІДІЛ) взяло на себе відповідальність за теракт у концертному залі «Крокус» у підмосковному Красногорську. Такої ж версії притримується Білий дім.

До слова, Басманний суд Москви обрав запобіжний захід чотирьом чоловікам, затриманих за підозрою у скоєнні теракту в «Крокус Сіті Холі» 22 березня.

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Теги: стрілянина росія теракт

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