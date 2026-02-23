Головна Світ Політика
Канцлер Німеччини заявив про можливість жорсткої відповіді ЄС на тарифи США

Єгор Голівець
glavcom.ua
Єгор Голівець
Мерц прокоментував «торговельну базуку» ЄС на тлі тарифної кризи
фото: DPA

Фрідріх Мерц допустив застосування інструменту проти економічного примусу у разі провалу переговорів із Вашингтоном

Канцлер Німеччини Фрідріх Мерц заявив, що Європейський Союз може застосувати найпотужніші інструменти економічного захисту у разі провалу переговорів із США щодо митної політики. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на агенцію DPA.

Мерц допустив використання так званої «торговельної базуки» – механізму ЄС проти економічного примусу, який передбачає можливість обмеження доступу до європейського ринку для держав, що здійснюють економічний тиск.

Виступаючи на конференції в Берліні, канцлер Німеччини наголосив, що пріоритетом залишаються переговори з Вашингтоном і пошук дипломатичного рішення. «Я впевнений, що ми знайдемо спосіб вирішити ці торговельні суперечки, не вдаючись до цього інструменту», – сказав Мерц.

Водночас він підкреслив, що ЄС не виключає жорсткішої відповіді у разі ескалації торговельного конфлікту. «Але якщо це буде необхідно, то це буде необхідно, і я буду останньою людиною, яка скаже «ні», – додав канцлер.

За словами Мерца, найближчими днями він планує поїздку до Вашингтона, де має намір представити «скоординовану європейську позицію» щодо тарифної політики Дональда Трампа. Канцлер зазначив, що метою переговорів є зниження напруги та стабілізація економічних відносин між ЄС і США. «Якщо ми хочемо сприяти стабільності наших відносин і, не в останню чергу, зробити послугу промисловості по обидва боки Атлантики, то ми повинні якнайшвидше покласти край цій невизначеності», – сказав він у понеділок про своє заплановане послання Трампу.

Нагадаємо, що за словами німецького лідера, агресія РФ супроводжується «нестерпною нацистською пропагандою» проти українців – народу, який історично постраждав від тиранії обох режимів. Мерц наголосив, що Німеччина категорично не приймає таку політику і продовжуватиме беззастережно підтримувати Україну.

Канцлер також застеріг від спроб задобрити агресора, підкресливши, що політика умиротворення не здатна принести реальний мир. Він зазначив, що історія доводить: поступки лише заохочують загарбника до нових атак. Мерц закликав Європу відмовитися від «наївного пацифізму» та навчитися розмовляти з Росією «мовою сили», щоб не допустити масштабніших конфліктів у майбутньому.

Теги: Німеччина США тарифи Фрідріх Мерц

