Мерц заявив, що Росія веде проти України нацистську пропаганду

На думку канцлера Німеччини Фрідріха Мерца, Європа має відповісти Росії силою

Канцлер Німеччини Фрідріх Мерц виступив із різкою критикою на адресу російського режиму, порівнявши його методи з діями нацистів. Під час партійного з’їзду Християнсько-демократичного союзу (ХДС) у Штутгарті він заявив, що Москва систематично скоює воєнні злочини, спрямовані проти мирного населення України, включаючи жінок, дітей та літніх людей, пише «Главком».

За словами німецького лідера, агресія РФ супроводжується «нестерпною нацистською пропагандою» проти українців – народу, який історично постраждав від тиранії обох режимів. Мерц наголосив, що Німеччина категорично не приймає таку політику і продовжуватиме беззастережно підтримувати Україну.

Канцлер також застеріг від спроб задобрити агресора, підкресливши, що політика умиротворення не здатна принести реальний мир. Він зазначив, що історія доводить: поступки лише заохочують загарбника до нових атак. Мерц закликав Європу відмовитися від «наївного пацифізму» та навчитися розмовляти з Росією «мовою сили», щоб не допустити масштабніших конфліктів у майбутньому.

Раніше канцлер Німеччини Фрідріх Мерц заявив, що не бачить майже жодних шансів на швидке завершення війни шляхом переговорів.

«На мою думку, ця війна закінчиться тільки тоді, коли одна зі сторін вичерпає свої сили, військові або економічні», – наголосив Мерц.

Нагадаємо, 13 лютого на Мюнхенській конференції з безпеки-2026 канцлер Німеччини Фрідріх Мерц виступив із жорсткою заявою. Він заявив, що Росія наразі не виявляє жодної готовності до реального дипломатичного врегулювання.