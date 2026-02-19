Головна Світ Соціум
search button user button menu button

Масштабна спецоперація у Німеччині: поліція викрила банду, що нелегально ввозила іноземців

Лариса Голуб
glavcom.ua
Лариса Голуб
google social img telegram social img facebook social img
Масштабна спецоперація у Німеччині: поліція викрила банду, що нелегально ввозила іноземців
У межах операції, координованої прокуратурою Бохума, заарештовано трьох ключових фігурантів
фото: dpa

Німецька поліція проводить спецоперацію за участі шістьох сотень співробітників на тлі підозри в торгівлі людьми

У четвер, 19 лютого 2026 року, у кількох федеральних землях Німеччини відбулася масштабна спецоперація проти міжнародного злочинного угруповання. Ділків підозрюють у торгівлі людьми та професійному переправленні нелегальних мігрантів. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на німецькі видання

Правоохоронці зазначили, що розслідування спрямовано проти 59-річного китайського головного підозрюваного та десяти інших підозрюваних. 

Як повідомляється, вони нібито привозили китайських жінок до Німеччини для роботи повіями. За даними правоохоронців, було обшукано загалом 16 житлових та комерційних приміщень у Північному Рейні-Вестфалії та Нижній Саксонії.

Під час обшуків було виявлено шістьох жертв. Вони, як стверджується, працювали повіями в масажних салонах та готелях, що надають "послуги на погодинній основі".

59-річний чоловік та ще двоє підозрюваних були взяті під варту. 

Повідомляється, що ця спецоперація є частиною посиленої боротьби німецьких органів безпеки з організованою злочинністю на тлі дискусій про нелегальну міграцію перед виборами.

«Главком» писав, скільки українських біженців працевлаштувались в Німеччині. Там працевлаштовані більше 50% українців, які прибули до країни в перші шість місяців після початку повномасштабного вторгнення у 2022 році. Експерти звертають увагу, що значна частина українців працевлаштована у низькооплачуваних секторах економіки.

Попри позитивну динаміку, рівень зайнятості серед українських біженців усе ще нижчий за середній показник серед працездатного населення Німеччини, який становить 68%. Фахівці пояснюють цю різницю, зокрема, психологічними наслідками війни, вимушеної міграції та труднощами інтеграції.

Читайте також:

Теги: Німеччина поліція мігранти

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

У ГУР розповіли, що російські виробники безпілотників навіть не видаляють маркування з транзисторів
Попри заборони РФ продовжує отримувати німецькі транзистори для дронів – розвідка
17 лютого, 14:59
За скоєне фігурантам загрожує до 15 років позбавлення волі з конфіскацією майна
На Київщині викрито «реабілітаційний центр», де силоміць утримувалися до 60 людей
16 лютого, 14:02
Зеленський отримав премію імені Евальда фон Кляйста
Зеленський отримав премію імені Евальда фон Кляйста
15 лютого, 13:15
Уламки дрона на підлозі квартири
Двигун дрона пробив стіну і опинився посеред квартири у Києві (фото)
12 лютого, 08:36
Наслідки росіяйської атаки у Києві у ніч на 3 лютого
Удар по багатоповерхівці та пожежі: поліція показала наслідки нічної атаки на Київ
3 лютого, 08:35
Через аварію рух в напрямку столиці ускладнився
ДТП на Одеській трасі: рух у напрямку Києва ускладнено
26 сiчня, 17:36
Поліція Сумщини викрила схему з ухилення від мобілізації
У Сумах подружжя працевлаштовувало чоловіків до фейкового коледжу для бронювання
26 сiчня, 17:22
Український міністр наголосив, що Німеччина є одним із ключових партнерів України
Німеччина візьме участь в проєкті з розвитку дроново-штурмових підрозділів – Федоров
20 сiчня, 19:55
Уповноважений каже, що представники німецького СІЗО порушують права Сергія Кузнєцова
Підрив «Північних потоків». Лубінець перевірить умови утримання підозрюваного українця в Німеччині
20 сiчня, 16:35

Соціум

Вимога Брюсселя: Україна має юридично визнати одностатеві союзи для членства в ЄС
Вимога Брюсселя: Україна має юридично визнати одностатеві союзи для членства в ЄС
Масштабна спецоперація у Німеччині: поліція викрила банду, що нелегально ввозила іноземців
Масштабна спецоперація у Німеччині: поліція викрила банду, що нелегально ввозила іноземців
Соцпитування румунів зафіксувало падіння віри у перемогу України
Соцпитування румунів зафіксувало падіння віри у перемогу України
У Кракові голубів годуватимуть контрацептивами: місто впроваджує «пташине планування сім'ї»
У Кракові голубів годуватимуть контрацептивами: місто впроваджує «пташине планування сім'ї»
Українка підшуковувала дівчат для Епштейна і отримувала від нього гроші
Українка підшуковувала дівчат для Епштейна і отримувала від нього гроші
Словаччина продовжила тимчасовий захист для українців до 4 березня 2027 року
Словаччина продовжила тимчасовий захист для українців до 4 березня 2027 року

Новини

День державного герба України: історія свята, привітання у прозі, віршах та яскравих листівках
Сьогодні, 07:45
Президент відповів, де пройдуть наступні переговори
Сьогодні, 03:53
Франція йде під воду: від підтоплень постраждали нові райони
Вчора, 16:31
Естонський рибалка знайшов кулю з контрабандними сигаретами з Білорусі (фото)
17 лютого, 18:44
Атака на Одесу та Дніпро, вибухи в Росії: головне за ніч
17 лютого, 05:55
Іран розпочав масштабні навчання в Ормузькій протоці
16 лютого, 22:11

Прес-релізи

Відкритий парламент: Рух «Чесно» презентує результати моніторингу прозорості комітетів Верховної Ради за 2025 рік
Відкритий парламент: Рух «Чесно» презентує результати моніторингу прозорості комітетів Верховної Ради за 2025 рік
16 лютого, 15:45
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

«Спецпроєкт» – маркування для редакційних проєктів, які не є спонсорованими. «Партнерський проєкт» – маркування для матеріалів, що створюються в партнерстві з замовником. «Новини компаній» – маркування для матеріалів, створених на основі повідомлень, підготовлених самими компаніями, за зміст яких редакція відповідальності не несе. «Реклама», «пресрелізи», «promo», «pr», «благодійність», «соціальна ініціатива», «соціальна реклама» – маркування матеріалів, які публікуються переважно на правах реклами. Відповідальність за точність і зміст реклами несе рекламодавець. Редакція «Главкома» може не поділяти думку авторів рубрики «Думки вголос».

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua