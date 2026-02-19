Масштабна спецоперація у Німеччині: поліція викрила банду, що нелегально ввозила іноземців

Німецька поліція проводить спецоперацію за участі шістьох сотень співробітників на тлі підозри в торгівлі людьми

У четвер, 19 лютого 2026 року, у кількох федеральних землях Німеччини відбулася масштабна спецоперація проти міжнародного злочинного угруповання. Ділків підозрюють у торгівлі людьми та професійному переправленні нелегальних мігрантів. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на німецькі видання.

Правоохоронці зазначили, що розслідування спрямовано проти 59-річного китайського головного підозрюваного та десяти інших підозрюваних.

Як повідомляється, вони нібито привозили китайських жінок до Німеччини для роботи повіями. За даними правоохоронців, було обшукано загалом 16 житлових та комерційних приміщень у Північному Рейні-Вестфалії та Нижній Саксонії.

Під час обшуків було виявлено шістьох жертв. Вони, як стверджується, працювали повіями в масажних салонах та готелях, що надають "послуги на погодинній основі".

59-річний чоловік та ще двоє підозрюваних були взяті під варту.

Повідомляється, що ця спецоперація є частиною посиленої боротьби німецьких органів безпеки з організованою злочинністю на тлі дискусій про нелегальну міграцію перед виборами.

