Брюссель дав добро: Німеччина забирає активи «Роснефти» під свій повний контроль

Лариса Голуб
glavcom.ua
Лариса Голуб
Брюссель дав добро: Німеччина забирає активи «Роснефти» під свій повний контроль
Це рішення дає уряду Німеччини юридичне право завершити процес вилучення російської власності до 10 березня 2026 року
фото: Reuters

У Брюсселі дійшли висновку, що такий крок не зашкодить конкуренції, але водночас забезпечить енергетичну стабільність Німеччини

Сьогодні, 20 лютого, Європейська комісія схвалила отримання урядом Німеччини повного контролю над активами російської компанії «Роснефть». Це рішення стосується нафтопереробних заводів у Шведті, Карлсруе та Фобурзі, які раніше перебували під тимчасовим управлінням. Про це повідомляє пресслужба Єврокомісії, інформує «Главком». 

Повідомляється, що міністерством економіки Німеччини отримує повний контролю над компаніями Rosneft Deutschland GmbH та RN Refining & Marketing GmbH. Досі ці активи перебували під тимчасовим «довірчим управлінням», яке Берлін запровадив ще у 2022 році. 

«Комісія дійшла висновку, що заявлена ​​угода не викличе побоювань щодо конкуренції, враховуючи обмежені ринкові позиції компаній у результаті запропонованої угоди. Заявлена ​​угода була розглянута в рамках спрощеної процедури розгляду злиття», – йдеться в заяві Євоокомісії.

Брюссель визнав, що передача російського майна до рук німецької держави не порушує правил конкуренції. Навпаки, це необхідно для енергетичної безпеки Європи.

Російська сторона вже назвала це «крадіжкою активів», проте рішення Єврокомісії дає Німеччині повний юридичний захист. Вартість активів, які втрачає Кремль, оцінюють у $7 млрд.

«Главком» писав, що Німеччина, Франція, Італія, Польща та Велика Британія заявили, що будуть спільно розробляти нові недорогі автономні дрони, оскільки НАТО намагається посилити свою протиповітряну оборону проти Росії.

Це буде єдиний технологічний стандарт, що дозволить суттєво знизити вартість кожного апарата. Основним пріоритетом є випуск FPV-дронів та розвідувальних БпЛА, які можна виготовляти у великих масштабах без використання дорогих західних компонентів.

Теги: росія нафта Брюссель

