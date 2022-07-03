Протести в Узбекистані: з вулиць змивають кров (відео 18+)

Надзвичайний стан в Узбекистані введено до 2 серпня

Правоохоронці застосували силу до протестувальників

Верхня та нижня палати парламенту Узбекистану підтримали рішення президента Шавката Мірзієєва про введення надзвичайного стану в автономній республіці Каракалпакстан, що на північному заході країни. Про це повідомила пресслужба Законодавчої (нижньої) палати Олій Мажліса.

Надзвичайний стан введено до 2 серпня.

У п'ятницю в столиці автономії місті Нукусі розпочалися протести через поправки до конституції Узбекистану.

За даними пресслужби МВС Узбекистану, «з метою недопущення порушення громадського порядку та припинення скоєння громадянами різних правопорушень були задіяні сили та засоби правоохоронних органів».

Тим часом, у мережі публікують моторошні відео, на яких видно, що вулиці залиті кров’ю протестувальників.

2 липня парламент, уряд та МВС Каракалпакстану оприлюднили спільну заяву. У ньому повідомлялося, що правоохоронці затримали групу організаторів заворушень, яких звинувачують у спробі захопити органи влади регіону.

Варто зауважити, що протести у Республіці Каракалпакстан спалахнули після рішення влади внести поправки до Конституції країни.

Узбекистан хоче назавжди закріпити за собою автономну Республіку Каракалпакстан, заборонивши цій автономії вихід зі складу країни, як це зробила після анексії Криму Російська Федерація.

Таким чином, із конституції пропонується прибрати згадку про суверенітет Каракалпакстану. Також у новій редакції основного закону немає твердження, що «суверенітет Республіки Каракалпакстан охороняється Республікою Узбекистан».

Нагадаємо, що президент Узбекистану Шавкат Мірзійоєв завдяки змінами до Конституції може «обнулитися» за путінським зразком, отримавши право балотуватися на два наступні терміни, на які, згідно чинного законодавства, він уже не мав права.

Додамо, що конституція федеративної Росії, на яку рівняється у інших змінах Узбекистан, не допускає виходу суб'єктів федерації зі складу РФ. У статті 65-й чинного основного закону Російської Федерації йдеться лише про прийняття нових суб'єктів, а про можливість виходу не згадується.