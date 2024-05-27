Фаріон звертатиметься до Європейського суду у справі про поновлення на посаду

Якщо мовознавиця програє український суд у справі про поновлення на посаду у Львівській політехніці, то звертатиметься до Європейських інстанцій

Ексдепутатка, мовознавиця Ірина Фаріон заявила, що якщо програє суд в Україні щодо поновлення на посаді у Львівській політехніці, то звертатиметься до Європейських інстанцій. Про це Фаріон заявила у зверненні до Уповноваженого з захисту державної української мови Тараса Кременя.

«Я залишаю за собою право наступних судових позовів... Якщо я не виграю суди тут, звісно, я буду подавати до Європейського суду», – заявила вона.

Мовознавиця також зазначила, що нікого не ображала у своїх висловлюваннях, а просто висловлювала свої думки.

«Це моє право – загортати свої думки так, як я вважаю за потрібне. А не так як комусь подобається чи не подобається, чи як хтось ображений, чи не ображений. Ображаються слабкі, сильні дослухаються і роблять висновки», – наголосила Фаріон.

Наступне судове засідання у справі Ірини Фаріон відбудеться у Львові 29 травня 2024 року.

«Звертаюся до вас, як уповноваженого з захисту державної мови з проханням: взяти участь у цьому судовому засіданні, а якщо не вдасться, то скерувати публічного листа-підтримки, аби спільно боротися проти дискримінаційних дій, застосованих щодо мене, з метою не лише ухвалення судом справедливого рішення, але й попередження аналогічних прецедентів на майбутнє з будь-ким, і за будь-яких обставин. Перед законом рівні абсолютно всі», – підсумувала Фаріон.

Нагадаємо, «Главком» з посиланням на дані судового реєстру писав, що Фаріон програла суд із поновлення на посаді професора кафедри української мови Інституту гуманітарних та соціальних наук Національного університету «Львівська політехніка». Суд вважає категорично неприйнятними у демократичній країні прояви нетерпимості до певної групи чи категорії населення (у цьому випадку – військовослужбовців), за будь-якою ознакою, зокрема віком, статтю, національністю чи мовою спілкування.

Феміда наголосила: Ірина Фаріон мала би усвідомити, що її негативні твердження стосовно військовослужбовців, можуть бути оцінені як аморальні, «адже у воюючій державі межа моралі у поведінці щодо оцінки захисників країни є дуже тонкою». Більше того, суд переконаний: Ірина Фаріон не має безпосередньої приналежності до військової служби, тому військовослужбовці і їх командири цілком спроможні вирішити мовне питання самостійно.

Як повідомляв «Главком», після звільнення Ірини Фаріон з львівського вишу Служба безпеки України розпочала кримінальне провадження та вже призначила низку експертиз щодо висловлювань і публікацій відомої мовознавиці. Згодом Фаріон відреагувала на сенсаційне рішення суду щодо її звільнення.

До слова, 9 травня Львівський апеляційний суд розглядав справу про поновлення на посаді мовознавиці, екснардепки Ірини Фаріон.