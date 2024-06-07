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Politico: Макрон запропонував відправити інструкторів в Україну: якою була реакція Байдена

Катерина Іванова
glavcom.ua
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Politico: Макрон запропонував відправити інструкторів в Україну: якою була реакція Байдена
Таку пропозицію Макрон зробив Байдену під час нещодавньої розмови
фото з відкритих джерел

Позиції Байдена і Макрона не збігаються в кількох важливих питаннях

Президент Франції Емманюель Макрон запропонував американському колезі Джо Байдену відправити військових інструкторів країн Заходу до України. Однак, президент США відмовився. Про це повідомляє Politico із посиланням на двох неназваних співрозмовників.

Зазначається, що таку пропозицію Макрон зробив Байдену під час нещодавньої розмови. Зауважимо, що президент Франції лобіював це і раніше. 

Втім, за даними Politico, очільник Білого дому не підтримав ідею Макрона. За словами джерел, знайомих з розмовою, Байден висловив стурбованість потенційними наслідками відправлення військ з будь-якої країни НАТО туди, «де вони можуть опинитися на лінії вогню та призвести до ескалації конфлікту».

Нагадаємо, французька влада дала Україні дозвіл на удари по російських військових цілях переданою зброєю. Про це заявив президент Франції Еммануель Макрон, пише Le Figaro. На запитання про свої попередні коментарі щодо можливості того, що Україна може атакувати росіян на своїй території французькою зброєю, президент Франції відповів, що не йдеться про удари по цивільному населенню.

Однак як відомо, американська зброя не повинна застосовуватися Україною для ударів на понад 320 кілометрів углиб Росії. Київ не може нею бити по Москві та Кремлю. Про це сказав президент США Джо Байден в інтерв’ю для ABC News.

До слова, Франція передасть Україні бойові літаки Mirage 2000 в рамках військової допомоги. Також буде передбачена програма підготовки пілотів. Про це заявив президент Франції Еммануель Макрон.

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Теги: Джозеф Байден Еммануель Макрон президент

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