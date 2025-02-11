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Новий контракт для добровольців 18-24 років, голосування за добудову ХАЕС. Головне за 11 лютого

Катерина Іванова
glavcom.ua
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Новий контракт для добровольців 18-24 років, голосування за добудову ХАЕС. Головне за 11 лютого
фото: Генштаб

Верховна Рада дозволила «Енергоатому» закупити в Болгарії дві російські реакторні установки для добудови Хмельницької АЕС

Рада дала зелене світло добудові Хмельницької АЕС. Міноборони запустило формат добровільної служби для українців до 25 років. Міністр фінансів США приїде в Україну на зустріч із Зеленським – Трамп. Представник МЗС Угорщини приїхав до Києва: вимагає пояснень за «наклепницьку кампанію». Очільник Пентагону заявив, що США не надсилатимуть війська в Україну. Після атаки РФ на Полтавщині припинив роботу газовидобувний об'єкт.

«Главком» склав підбірку найголовнішого за 11 лютого, аби ви були в курсі новин:

Рада дала зелене світло добудові Хмельницької АЕС

Верховна Рада дозволила державній компанії «Енергоатом» закупити в Болгарії дві російські реакторні установки, необхідні для добудови двох енергоблоків Хмельницької АЕС. Про це повідомив народний депутат Ярослав Железняк.

За відповідне рішення поголосували 261 депутат з 226 необхідних. Із них 190 – «Слуги народу», «Батьківщини» – 15, ексОПЗЖ «Платформа за життя та мир» – 16, «За майбутнє» – 9, «Довіра» – 14, ексОПЗЖ «Відновлення України» – 12, п'ятеро позафракційних. 

Міноборони запустило формат добровільної служби для українців до 25 років

Міністерство оборони України у вівторок, 11 лютого, офіційно розпочало проєкт «Контракт 18-24» – добровільну ініціативу для українців вікової категорії 18-24 роки, яка готова приєднатися до Сил оборони на один рік. Про це повідомляє пресслужба відомства.

У Міноборони зазначають, що проєкт відкриє для добровольців віком 18-24 роки «нові можливості»: гідну фінансову винагороду, професійний бойовий вишкіл за стандартами НАТО та соціальні гарантії, яких «не дає жодна цивільна професія». «Контракт 18-24» пропонує контракт на 1 млн грн, із яких 200 тис. грн виплачуються одразу, а решта – під час служби.

Міністр фінансів США приїде в Україну на зустріч із Зеленським – Трамп

Міністр фінансів США Скотт Бессент приїде в Україну для зустрічі з Володимиром Зеленським. Про це офіційно повідомив президент США Дональд Трамп. Скотт Бессент, імовірно, стане першим посадовцем з Адміністрації президента Трампа, який приїде в Україну.

Після атаки РФ на Полтавщині припинив роботу газовидобувний об'єкт

Об’єкт газовидобутку компанії ДТЕК на Полтавщині перестав працювати після російського ракетного удару в ніч проти 11 лютого. Про це повідомили в компанії ДТЕК.

Унаслідок ракетного обстрілу України зазнали пошкоджень виробничі потужності «Групи Нафтогаз». Зараз на ураженому об’єкті оцінюють руйнування та пошкодження.

Представник МЗС Угорщини приїхав до Києва: вимагає пояснень за «наклепницьку кампанію»

Заступник міністра закордонних справ Угорщини Левенте Мадяр прибув до Києва, аби вимагати в української влади пояснень щодо ймовірної «наклепницької кампанії» проти Угорщини. Про це угорський дипломат заявив у відео на своїй сторінці у Facebook у вівторок, його цитує Hirado.

Згідно з його заявою, він звернеться до українського керівництва за поясненнями щодо «наклепницької кампанії» проти Угорщини, яка, за даними угорських спецслужб, нібито ведеться проти Будапешта за підтримки України.

Очільник Пентагону заявив, що США не надсилатимуть війська в Україну

Глава Пентагону Піт Гегсет підтвердив, що США не відправлятимуть війська в Україну для забезпечення можливого припинення вогню. Про це Гегсет заявив під час спілкування з журналістами.

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Теги: Верховна Рада відео Ярослав Железняк За майбутнє президент Facebook Енергоатом Дональд Трамп Міноборони депутат міністр Піт Гегсет

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