Держсекретар США відмовився їхати на саміт G20 через несподівану причину

Державний секретар США заявив, що його робота полягає в тому, аби просувати національні інтереси Америки

Рубіо не поїде на саміт G20, оскільки його положення використовується для просування «солідарності, рівності та стійкості»

Державний секретар США Марко Рубіо заявив, що не відвідає зустріч очільників міністерства закордонних справ країн «Групи двадцяти», яка відбудеться в Південно-Африканській Республіці. Про це посадовець написав у Х.

Зокрема, Рубіо сказав, що Південна Африка робить «дуже погані речі».

«Я не поїду на саміт G20 в Йоганнесбурзі. Південна Африка робить дуже погані речі. Експропріація приватної власності. Використовує G20 для просування «солідарності, рівності та сталого розвитку». Іншими словами: DEI (Diversity, Equity and Inclusion – різноманітність, рівність та інклюзивність – «Главком»)», – зазначив американський держсекретар.

Нині в «Групі двадцяти» головує Південна Африка з девізом «Солідарність, рівність та стійкість».

Рубіо додав: «Моя робота полягає в тому, щоб просувати національні інтереси Америки, а не витрачати гроші платників податків чи плекати антиамериканізм».

Нагадаємо, президент США Дональд Трамп заявив, що США візьмуть під контроль зруйнований війною Сектор Гази після того, як палестинців переселять в інше місце. американський лідер оголосив про свій несподіваний план, не повідомляючи конкретики, на спільній прес-конференції з прем’єр-міністром Ізраїлю Біньяміном Нетаньягу.

До слова, п'ять міністрів закордонних справ арабських країн і високопоставлений палестинський чиновник надіслали спільного листа держсекретарю США Марко Рубіо, в якому виступають проти планів переселення палестинців із Гази, як це було запропоновано президентом Дональдом Трампом наприкінці січня.

Згодом Рубіо спробував пояснити радикальне твердження президента Трампа про те, що США мають взяти під контроль Сектор Гази. Рубіо наголосив, що Трамп лише запропонував «взяти відповідальність за реконструкцію цієї території», а жителям Гази тимчасово виселитися під час цього процесу.