Трамп анонсував можливу зустріч із Зеленським

Раніше повідомлялося, що українське посольство займається підготовкою зустрічей між командами Зеленського та Трампа

Переговори між американським та українським лідерами можуть відбутися наступного тижня

Президент США Дональд Трамп незабаром може зустрітися з главою України Володимиром Зеленським. Про це американський лідер заявив під час пресконференції з прем’єром Японії Сігеру Ісібою.

«Я, ймовірно, зустрінуся з президентом Зеленським наступного тижня», – каже він.

Зазначається, що переговори, ймовірно, відбудуться у Вашингтоні. «Це може бути Вашингтон. Ну, я не збираюся їхати туди (йдеться про Україну – «Главком»)», – додав він.

Трамп планує поговорити із Зеленським про закінчення війни та рідкісноземельні метали в Україні в обмін на підтримку США.

Відповідаючи про можливу зустріч з російським диктатором Володимиром Путіним, американський президент вкотре нагадав про «гарні відносини» з очільником Кремля.

Нагадаємо, президент Зеленський вважає, що Курська операція відіграватиме значну роль у переговорному процесі. Глава України підкреслив, що ЗСУ впевнено контролюють ситуацію в цьому регіоні та продовжуватимуть утримувати свої позиції.

Як повідомлялося, спеціальний представник президента США з питань України Кіт Келлог не презентуватиме план врегулювання війни в Україні під час Мюнхенської безпекової конференції. Келлог зазначив, що команда супроводжуватиме Трампа та буде йому допомагати до моменту, коли він зможе представити план, але запевнив – «це станеться зовсім не наступного тижня».

Раніше стало відомо, що Саудівська Аравія та Об'єднані Арабські Емірати розглядаються Росією як можливі місця проведення саміту між президентом США Дональдом Трампом і диктатором Росії Володимиром Путіним.

До слова, українське посольство займається підготовкою зустрічей між командами Зеленського та Трампа.