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Трамп анонсував можливу зустріч із Зеленським

Ростислав Вонс
glavcom.ua
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Трамп анонсував можливу зустріч із Зеленським
Раніше повідомлялося, що українське посольство займається підготовкою зустрічей між командами Зеленського та Трампа
фото з відкритих джерел

Переговори між американським та українським лідерами можуть відбутися наступного тижня

Президент США Дональд Трамп незабаром може зустрітися з главою України Володимиром Зеленським. Про це американський лідер заявив під час пресконференції з прем’єром Японії Сігеру Ісібою.

«Я, ймовірно, зустрінуся з президентом Зеленським наступного тижня», – каже він.

Зазначається, що переговори, ймовірно, відбудуться у Вашингтоні. «Це може бути Вашингтон. Ну, я не збираюся їхати туди (йдеться про Україну – «Главком»)», – додав він.

Трамп планує поговорити із Зеленським про закінчення війни та рідкісноземельні метали в Україні в обмін на підтримку США.

Відповідаючи про можливу зустріч з російським диктатором Володимиром Путіним, американський президент вкотре нагадав про «гарні відносини» з очільником Кремля.

Нагадаємо, президент Зеленський вважає, що Курська операція відіграватиме значну роль у переговорному процесі. Глава України підкреслив, що ЗСУ впевнено контролюють ситуацію в цьому регіоні та продовжуватимуть утримувати свої позиції.

Як повідомлялося, спеціальний представник президента США з питань України Кіт Келлог не презентуватиме план врегулювання війни в Україні під час Мюнхенської безпекової конференції. Келлог зазначив, що команда супроводжуватиме Трампа та буде йому допомагати до моменту, коли він зможе представити план, але запевнив –  «це станеться зовсім не наступного тижня».

Раніше стало відомо, що Саудівська Аравія та Об'єднані Арабські Емірати розглядаються Росією як можливі місця проведення саміту між президентом США Дональдом Трампом і диктатором Росії Володимиром Путіним.

До слова, українське посольство займається підготовкою зустрічей між командами Зеленського та Трампа.

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Теги: Дональд Трамп Володимир Зеленський США президент

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