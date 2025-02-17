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Європа не дозволить демілітаризувати Україну – Шольц

Аліна Самойленко
glavcom.ua
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Європа не дозволить демілітаризувати Україну – Шольц
Щольц: США та Росія не можуть самостійно домовитися про припинення війни в Україні
фото: 24 канал

Також Шольц підкреслив, що за столом переговорів, без Європи домовленості неможливі

Канцлер Німеччини Олаф Шольц заявив, що США та Росія не можуть самостійно домовитися про припинення війни в Україні без участі європейських країн. Він наголосив, що гарантії безпеки без Європи неможливі. Про це він повідомив в інтерв’ю телеканалу RTL/ntv.

За словами Шольца, Європа не дозволить проводити такі переговори без своєї участі, оскільки має право голосу у питаннях безпеки континенту.

«Ми, європейці, не допустимо цього. Так само ми не погодимося з тим, що Україна повинна бути демілітаризована», – наголосив він.

Коментуючи заяву США про відсутність європейців за столом переговорів, канцлер підкреслив, що без Європи такі домовленості неможливі.

«Звичайно, ми маємо право голосу. Жодних гарантій безпеки не може бути без європейців або без врахування позиції України», – заявив Шольц.

Раніше ми писали, що прем'єр-міністр Великої Британії Кір Стармер заявив про готовність розмістити британські війська в Україні для забезпечення виконання можливої мирної угоди. Про це повідомляє The Telegraph.

Стармер наголосив, що це рішення було ухвалене з усвідомленням усіх ризиків, оскільки йдеться про потенційну небезпеку для британських військовослужбовців. Він зазначив, що такий крок є частиною гарантій безпеки України, які Лондон готовий надати.

Повідомляється, що це перша пряма заява британського прем'єра про можливість розміщення миротворчих сил Сполученого Королівства в Україні.

Нагадаємо, президент США Дональд Трамп впевнений, що Володимир Путін прагне зупинити бойові дії в Україні. Про це він повідомив в інтерв'ю телеканалу Fox News.

Трамп зазначив, що бачить прагнення Путін зупини війну. Також, за словами президента США, переговори відбуватимуться за участі президента України Володимира Зеленського.

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Теги: Європа Україна Олаф Шольц переговори

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