Прохання Трампа не почуто: Саудівська Аравія піднімає ціни на нафту для Європи та Азії

Вартість нафти для країн Північно-Західної Європи та Середземномор'я зросте на $3,2 за барель

Президент США Дональд Трамп хоче, щоб Саудівська Аравія знизила ціну на нафту. На його думку, це допоможе закінчити війну в Україні. Проте, найімовірніше, його влада нафтової країни не почула. Адже Саудівська Аравія у березні різко підвищить ціни на нафту для покупців з азіатських та європейських країн. Прийнаймні це випливає із повідомлення держкомпанії Saudi Aramco.

Так, вартість Arab Light, основного сорту, що йде в Азію, буде збільшена на $2,4 за барель – максимальна динаміка із серпня 2022 року.

«У результаті цей сорт стане на $3,9 за барель дорожче, ніж кошик нафти Оман/Дубай», – йдеться в повідомленні. Додається, що вартість нафти для країн Північно-Західної Європи та Середземномор'я зросте на $3,2 за барель, а для США – на $0,1-0,3 за барель.

Для європейських компаній, які вирішать придбати саудівську нафту з поставкою в березні, держкомпанія підвищує ціну на $3,2 за барель. А для покупців зі США зростання буде зовсім невеликим - $0,1-0,3 за барель.

Після повідомлення Saudi Aramco ціни на нафту перейшли від зниження до зростання: американський сорт WTI додавали приблизно по 0,4% до $75 і $71,4 за барель відповідно.

Поки що на ринок загалом тиснуть негативні очікування у зв'язку з торговельною війною, яку загрожує розв'язати Трамп і яка може призвести до уповільнення зростання світової економіки.

Також з'явилися повідомлення, що Трамп доручив своїй адміністрації посилити економічний тиск на Іран. Але це не зупинило зниження цін.

Нагадаємо, Саудівська Аравія зосереджена на стабільності нафтового ринку. Про це заявив міністр економіки Саудівської Аравії Фейсал Алібрагім.Міністр прокоментував запитання про те, чи знизить Саудівська Аравія ціну на нафту після прохання американського президента Дональда Трампа.

До слова, президент США Дональд Трамп припустив, куди може відбутися його перша закордонна поїздка під час другого президентського терміну. На порядку денному Саудівська Аравія і Велика Британія.