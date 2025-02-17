Головна Світ Політика
search button user button menu button

Трамп заявив про наміри Путіна зупинити бойові дії в Україні

Аліна Самойленко
glavcom.ua
google social img telegram social img facebook social img
Трамп заявив про наміри Путіна зупинити бойові дії в Україні
Трамп «не згоден навіть зовсім трохи» в існуванні загрози НАТО з боку Росії
фото: Hromadske

Також Трамп зазначив, що переговори відбуватимуться за участі президента України Володимира Зеленського

Президент США Дональд Трамп впевнений, що Володимир Путін прагне зупинити бойові дії в Україні. Про це він повідомив в інтерв'ю телеканалу Fox News.

Трамп зазначив, що бачить прагнення Путін зупини війну. Також, за словами президента США, переговори відбуватимуться за участі президента України Володимира Зеленського.

Крім того, Трамп заявив, що «не згоден навіть зовсім трохи» в існуванні загрози НАТО з боку Росії та анонсував швидку зустріч із Путіним у Саудівській Аравії.

Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський з першою леді Оленою Зеленською прибули до Об’єднаних Арабських Еміратів із офіційним візитом. Літак президентського подружжя уже приземлився в Абу-Дабі.

«Пріоритет – щоб іще більше наших людей повернулися додому з полону. А також інвестиції та економічне партнерство. Велика гуманітарна програма», – прокоментував візит Зеленський.

Раніше стало відомо, що Зеленський відвідає Саудівську Аравію. Також міжнародні інформаційні агенції повідомили, що офіційні особи США і Росії вирушили до Саудівської Аравії, щоб розпочати переговори щодо України, і така зустріч має відбутися найближчими днями.

Напередодні з'ясувалося, що Саудівська Аравія підтримала ідею проведення зустрічі президента США Дональда Трампа та російського диктатора Володимира Путіна на своїй території. 

До слова, президент США Дональд Трамп заявив, що його зустріч із російським диктатором Володимиром Путіним може відбутися в Саудівській Аравії. При цьому глава Білого дому додав, що, ймовірно, відвідає Росію і чекатиме на Путіна в США.

Читайте також:

Теги: війна переговори президент Дональд Трамп путін росія Україна США Володимир Зеленський

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

«Орєшнік» не змусить Україну капітулювати
«Орєшнік» не змусить Україну капітулювати: кремлівський сценарій приречений
7 лютого, 11:05
Заява Еліаша відбулась на фоні передвиборчої кампанії – він є кандидатом на пост президента Міжнародного олімпійського комітету
Президент Федерації лижного спорту підтримав повернення «нейтральних» спортсменів до змагань
21 сiчня, 11:47
РФ атакувала Івано-Франківщину внаслідок чого виникли пожежі
Атака РФ на Івано-Франківщину: рятувальники гасять пожежі (фото)
27 сiчня, 09:25
Колумбія спочатку відмовлялась приймати літаки з мігрантами із США, тому Трамп пригрозив санкціями
Колумбія погодилася приймати літаки з мігрантами після погроз Трампа
27 сiчня, 07:05
Ворог зазнав суттєвих втрат серед особового складу
Повітряні сили уразили командний пункт росіян на Курщині
4 лютого, 16:35
Дуда знову заговорив про відправку військ до України
«Будемо допомагати». Дуда окреслив позицію щодо відправки військ до України
3 лютого, 11:03
Президент України Володимир Зеленський та президент США Дональд Трамп
Зеленський наголосив на важливості зустрічі з Трампом
7 лютого, 23:45
Журнал Time посадив Ілона Маска у крісло президента США
Маск у кріслі Трампа. Time здивував світ обкладинкою нового номера
7 лютого, 18:02
Ціна на яйця шокує американців
Вартість яєць в США стала рекордною за останні 10 років
14 лютого, 17:37

Політика

Трамп заявив про наміри Путіна зупинити бойові дії в Україні
Трамп заявив про наміри Путіна зупинити бойові дії в Україні
Білий дім відреагував на відмову України від угоди про доступ до корисних копалин
Білий дім відреагував на відмову України від угоди про доступ до корисних копалин
Bloomberg назвав дату початку перемир’я в Україні
Bloomberg назвав дату початку перемир’я в Україні
Польський міністр відкинув ідею Зеленського щодо створення Збройних сил Європи
Польський міністр відкинув ідею Зеленського щодо створення Збройних сил Європи
Річниця смерті Навального. Що відбувається у Росії?
Річниця смерті Навального. Що відбувається у Росії?
Лідер Фінляндії озвучив три етапи для досягнення миру в Україні
Лідер Фінляндії озвучив три етапи для досягнення миру в Україні

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
167K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 16 лютого: ситуація на фронті
58K
Карта повітряних тривог України онлайн 16 лютого 2025
16K
ЗСУ ліквідували цілу роту північнокорейських солдатів у Курській області
11K
Найважчий день на фронті. Аналітики пояснили, що сталось минулої доби
11K
Брати через 27 років розлуки випадково зустрілися у ЗСУ
7686
Втрати ворога станом на 16 лютого 2025 – Генштаб ЗСУ

Новини

17 лютого: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Сьогодні, 00:01
Росія радо зустріне Трампа 9 травня – Пєсков
Вчора, 11:20
16 лютого: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Вчора, 00:00
Виступ Зеленського на другому дні Мюнхенської безпекової конференції. Головні тези
15 лютого, 13:07
На Дніпропетровщині діти провалилися під лід та мало не загинули
15 лютого, 02:48
15 лютого: яке сьогодні свято, традиції та заборони
15 лютого, 00:01

Прес-релізи

«Ангели памʼяті-2025». Всесвітня акція вшанування українських героїв: як приєднатися
«Ангели памʼяті-2025». Всесвітня акція вшанування українських героїв: як приєднатися
15 лютого, 16:07
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2025, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua , opendatabot.ua