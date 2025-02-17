Трамп заявив про наміри Путіна зупинити бойові дії в Україні

Трамп «не згоден навіть зовсім трохи» в існуванні загрози НАТО з боку Росії

Також Трамп зазначив, що переговори відбуватимуться за участі президента України Володимира Зеленського

Президент США Дональд Трамп впевнений, що Володимир Путін прагне зупинити бойові дії в Україні. Про це він повідомив в інтерв'ю телеканалу Fox News.

Трамп зазначив, що бачить прагнення Путін зупини війну. Також, за словами президента США, переговори відбуватимуться за участі президента України Володимира Зеленського.

Крім того, Трамп заявив, що «не згоден навіть зовсім трохи» в існуванні загрози НАТО з боку Росії та анонсував швидку зустріч із Путіним у Саудівській Аравії.

Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський з першою леді Оленою Зеленською прибули до Об’єднаних Арабських Еміратів із офіційним візитом. Літак президентського подружжя уже приземлився в Абу-Дабі.

«Пріоритет – щоб іще більше наших людей повернулися додому з полону. А також інвестиції та економічне партнерство. Велика гуманітарна програма», – прокоментував візит Зеленський.

Раніше стало відомо, що Зеленський відвідає Саудівську Аравію. Також міжнародні інформаційні агенції повідомили, що офіційні особи США і Росії вирушили до Саудівської Аравії, щоб розпочати переговори щодо України, і така зустріч має відбутися найближчими днями.

Напередодні з'ясувалося, що Саудівська Аравія підтримала ідею проведення зустрічі президента США Дональда Трампа та російського диктатора Володимира Путіна на своїй території.

До слова, президент США Дональд Трамп заявив, що його зустріч із російським диктатором Володимиром Путіним може відбутися в Саудівській Аравії. При цьому глава Білого дому додав, що, ймовірно, відвідає Росію і чекатиме на Путіна в США.