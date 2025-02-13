США не можуть бути єдиним посередником для досягнення миру

Україна має посилити переговорну позицію

Не треба так емоційно зразу реагувати на заяви нового глави Пентагону Піта Геґсета.

Зараз – не це головне і він, наскільки відомо, не є у групі переговорників з Росією.

Там ключові ролі будуть у Марко Рубіо, Джона Реткліффа, Майка Волца і Стіва Віткоффа. До того ж, всі вони – «продовження рук» президента США Дональда Трампа.

Головне – не програти ключовий наратив, що це агресія і російська загарбницька геноцидна війна проти України зі всіма міжнародно-правовими наслідками, а не війна «with Russia/Ukraine».

США мають бути важливим посередником і можна вітати спроби нової американської команди на чолі з Дональдом Трампом знайти рішення припинення широкомасштабної війни.

Але вже очевидно, що США не можуть бути єдиним посередником для досягнення саме справедливого й довготривалого миру. Потрібні у перемовинах «ядерні» Велика Британія, Франція. Мабуть, не обійдеться без задіяння Китаю.

Потрібно оновити/підсилити українську переговорну команду.

Поки є готовність чинити далі опір агресору – головним суб'єктом рішення є не посередники, яким ми б впливовими вони не були, а найбільш активна частина народу України, насамперед ЗСУ, Сили оборони у цілому, волонтери...

Ну і, звісно, ті, хто має офіційно представляти Україну назовні, насамперед президент України Володимир Зеленський, міністр закордонних справ України Андрій Сибіга і (премʼєр-міністр України – за посадою, а не реальною діяльністю).

Поки складається враження, що зараз граємо не ми, а нас...

Причому дуже швидко заганяють.

Тому динаміку ідей і дій треба збільшити кардинально, а задіяність всіх можливих механізмів для відстоювання національних інтересів України посилити (а не стріляти собі у ногу з недопуском опонентів на важливу міжнародну конференцію, якщо така участь очевидно допомагає спільній справі).

Треба, звісно, виходити з широкомасштабної війни, але не поспішати з рішеннями. Спиратися на волю народу.

Не допустити «Мінськ-3» – такий, здається, чудовий був слоган...

Головне: не допустити «Мюнхен-2» та «Стамбул-2»!