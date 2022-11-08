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КНДР заперечила надання військової допомоги Росії

Альона Боженко
glavcom.ua
КНДР заперечила надання військової допомоги Росії
КНДР заявляє, що ніколи не укладала з РФ угод з продажу зброї
фото ілюстративне

Представник Міністерства оборони назвав звинувачення у постачанні зброї РФ чутками

Північна Корея запевнила про відсутність домовленостей із Москвою щодо постачання Росії зброї. Про це повідомляє Reuters.

Така заява Північної Кореї пролунала після того, як у США заявили про те, що КНДР може постачати Росії артилерійські снаряди для війни проти України.

Представник Міністерства оборони назвав звинувачення чутками і сказав, що Пхеньян «ніколи не мав збройових угод з Росією» і «не планує робити це в майбутньому».

«Ми розцінюємо такі дії США як частину їхньої ворожої спроби зганьбити імідж КНДР на міжнародній арені, посилаючись на незаконну "санкційну резолюцію" (Ради Безпеки ООН) проти КНДР», – сказав він.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що США викрили крупні поставки боєприпасів Північної Кореї до РФ. Зазначається, що Північна Корея приховано поставляє Росії великі партії артилерійських снарядів для війні проти України. 

Напередодні представник міністерства оборони Північної Кореї заявив, що країна ніколи не постачала зброю або боєприпаси до Росії і не планує цього робити. КНДР заявляла, що «чутки» про допомогу РФ мають на меті «заплямувати її імідж». Раніше у ЗМІ з’явилася інформація, що Росія купує у КНДР мільйони снарядів для артилерії та ракети. Також повідомлялося, що Росія у майбутньому може спробувати закупити у Північної Кореї й інше обладнання.

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Теги: боєприпаси росія Північна Корея

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