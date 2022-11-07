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КНДР назвала останні запуски ракет імітацією ударів по США та Південній Кореї

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
КНДР назвала останні запуски ракет імітацією ударів по США та Південній Кореї
Запуски КНДР відбувалися на тлі рекордного року випробувань ракет Пхеньяном
фото з відкритих джерел

Військове керівництво КНДР стверджує, що навчання Півдня були «відкритою провокацією, спрямованою на навмисну ескалацію напруженості»

Влада Північної Кореї заявила, що недавні запуски ракет були імітацією ударів по Південній Кореї та Сполучених Штатах. Такий крок нібито став відповіддю на «небезпечні військові навчання» двох країн. Про це повідомляє Reuters.

Минулого тижня КНДР випробувала декілька балістичних ракет. При цьому, ймовірно, одна з них була виведена з ладу. Також Пхеньян випустив сотні артилерійських снарядів у море. Усі запуски відбувалися на тлі шестиденних повітряних навчань Південної Кореї та США.

Військове керівництво КНДР стверджує, що навчання Півдня були «відкритою провокацією, спрямованою на навмисну ескалацію напруженості» та «небезпечними військовими навчаннями дуже агресивного характеру».

Там також заявили, що провели навчання, що імітують атаки на авіабази та літаки, а також на велике південнокорейське місто, щоб «розбити наполегливу військову істерію ворогів».

Запуски КНДР відбувалися на тлі рекордного року випробувань ракет Пхеньяном. До того ж, офіційні особи США та Південної Кореї вважають, що Північ провів технічну підготовку до випробування ядерної зброї вперше з 2017 року.

Окрім того, представник Об'єднаного комітету начальників штабів Південної Кореї розповів, що на узбережжі країни було знайдено уламки північнокорейської балістичної ракети малої дальності. Це перший випадок, коли північнокорейська балістична ракета приземлилася поблизу південнокорейських вод.  Судно ВМС Південної Кореї використало підводний зонд для вилучення уламків ракети.

Нагадаємо, 2 листопада Корейська народно-демократична республіка (КНДР) вперше в історії розділеного півострова запустила ракету через морський кордон із Південною Кореєю. Президент Південної Кореї назвав цей інцидент «по суті вторгненням». Також 3 листопада Північна Корея запустила кілька ракет, в тому числі одну міжконтинентальну балістичну ракету, яка під час польоту зазнала невдачі. 

Теги: Північна Корея ракета президент навчання місто кордон військові

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