Кім Чен Ин закликав армію готуватись до бойових дій проти Південної Кореї

Лідер Північної Кореї Кім Чен Ин відвідав танковий підрозділ у час, коли напруженість між Пхеньяном та Сеулом зростає

Independent: Кім Чен Ин закликав танкові війська готуватися до бойових дій

Лідер Корейської Народно-Демократичної Республіки Кім Чен Ин відвідав танкову частину Корейської народної армії. Про це пише видання Independent з посиланням на північнокорейські засоби масової інформації. За даними видання, глава країни також закликав бронетанкові війська посилити підготовку до можливих бойових дій на тлі напруженості у відносинах із Південною Кореєю.

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«Диктатор високо оцінив 105-ту бронетанкову дивізію як зразок для всієї своєї армії «у боротьбі, що триває... за завершення підготовки до війни». Він також віддав розпорядження щодо покращення бойової підготовки підрозділу та модернізації його обладнання», – йдеться у публікації.

На фотографіях, опублікованих північнокорейськими державними ЗМІ, видно, як Кім розмовляє з офіцерами на спостережному посту, а танки з прапорами Північної Кореї рухаються по землі, принаймні на одному них є табличка з написом: «Знищіть загарбників США, які є затятими ворогами корейського народу!».

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Є побоювання, що Північна Корея може ще більше посилити тиск у рік виборів як у Сполучених Штатах, так і в Південній Кореї, додають журналісти Independent.

Як пише видання, більшість аналітиків досі сумніваються, що Кім Чен Ин справді готується до війни, офіційні особи Південної Кореї підняли ймовірність менших провокацій у прикордонних регіонах, включаючи спірний західний морський кордон між Кореями, який був місцем кривавих сутичок в останні роки.

Раніше повідомлялося, очільник КНДР Кім Чен Ин особисто протестував лінійний танк нового типу. Про це пише Центральне телеграфне агентство Кореї. Зазначається, що це сталося в рамках змагання екіпажів бойових машин.