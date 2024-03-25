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Кім Чен Ин закликав армію готуватись до бойових дій проти Південної Кореї

Ірина Озтурк
glavcom.ua
Кім Чен Ин закликав армію готуватись до бойових дій проти Південної Кореї
Лідер Північної Кореї Кім Чен Ин відвідав танковий підрозділ у час, коли напруженість між Пхеньяном та Сеулом зростає
фото із відкритих джерел

Independent: Кім Чен Ин закликав танкові війська готуватися до бойових дій

Лідер Корейської Народно-Демократичної Республіки Кім Чен Ин відвідав танкову частину Корейської народної армії. Про це пише видання Independent з посиланням на північнокорейські засоби масової інформації. За даними видання, глава країни також закликав бронетанкові війська посилити підготовку до можливих бойових дій на тлі напруженості у відносинах із Південною Кореєю.

 «Диктатор високо оцінив 105-ту бронетанкову дивізію як зразок для всієї своєї армії «у боротьбі, що триває... за завершення підготовки до війни». Він також віддав розпорядження щодо покращення бойової підготовки підрозділу та модернізації його обладнання», – йдеться у публікації.

На фотографіях, опублікованих північнокорейськими державними ЗМІ, видно, як Кім розмовляє з офіцерами на спостережному посту, а танки з прапорами Північної Кореї рухаються по землі, принаймні на одному них є табличка з написом: «Знищіть загарбників США, які є затятими ворогами корейського народу!».

Є побоювання, що Північна Корея може ще більше посилити тиск у рік виборів як у Сполучених Штатах, так і в Південній Кореї, додають журналісти Independent.

Як пише видання, більшість аналітиків досі сумніваються, що Кім Чен Ин справді готується до війни, офіційні особи Південної Кореї підняли ймовірність менших провокацій у прикордонних регіонах, включаючи спірний західний морський кордон між Кореями, який був місцем кривавих сутичок в останні роки.

Раніше повідомлялося, очільник КНДР Кім Чен Ин особисто протестував лінійний танк нового типу. Про це пише Центральне телеграфне агентство Кореї. Зазначається, що це сталося в рамках змагання екіпажів бойових машин.

Читайте також: Кім Чен Ин вкотре закликав війська підвищити готовність до війни
Теги: Північна Корея Кім Чен Ин кордон танки диктатор

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Політика

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