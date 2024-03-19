На пункті пропуску зі Словаччиною буде обмежено рух транспорту: деталі

Рух буде обмежено із 19 по 21 березня

Обмеження пов'язані із плановим регулярним технічним обслуговуванням

Із 19 по 21 березня Словаччина обмежить рух вантажівок через пункт пропуску «Вишнє Нємецьке – Ужгород» на українсько-словацькому кордоні. Про це заявила прессекретарка митниці в Міхаловце Яна Німріхтерова, пише Aktuality.sk.

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За її словами, обмеження пов'язані із плановим регулярним технічним обслуговуванням та перевіркою автомобільних ваг.

Із вівторка по четвер з 8:00 до 18:00 на пункті пропуску рух автомобілів буде перекрито переважно лише в одній смузі.

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«Водіїв вантажівок, які перетинають державний кордон, просимо бути особливо уважними і дотримуватися тимчасових дорожніх знаків та інструкцій чергових співробітників Фінансової адміністрації та поліції», – додала речниця митниці.

Раніше польські аграрії заблокували пункт пропуску «Хижне» на кордоні зі Словаччиною – протест триватиме до кінця березня. Про це йдеться у повідомленні у Facebook ґміни Яблонка.

Нагадаємо, рух вантажних автотранспортних засобів з Україну до Польщі можливий лише на пункті пропуску «Краківець». Водночас пункт пропуску «Ягодин», «Устилуг», «Угринів», «Рава-Руська» і «Шегині» залишаються заблокованими.

До слова, прем’єр-міністр Денис Шмигаль заявив, що 90% українського експорту йде через порти Чорного моря та Дунаю. Тому причиною проблем польських фермерів є експорт аграрної продукції з Росії та Білорусі, а не України.