Головна Світ Соціум
search button user button menu button

На пункті пропуску зі Словаччиною буде обмежено рух транспорту: деталі

Юлія Войцехівська
glavcom.ua
На пункті пропуску зі Словаччиною буде обмежено рух транспорту: деталі
Рух буде обмежено із 19 по 21 березня
фото: Закарпатська митниця

Обмеження пов'язані із плановим регулярним технічним обслуговуванням

Із 19 по 21 березня Словаччина обмежить рух вантажівок через пункт пропуску «Вишнє Нємецьке – Ужгород» на українсько-словацькому кордоні. Про це заявила прессекретарка митниці в Міхаловце Яна Німріхтерова, пише Aktuality.sk.

За її словами, обмеження пов'язані із плановим регулярним технічним обслуговуванням та перевіркою автомобільних ваг.

Із вівторка по четвер з 8:00 до 18:00 на пункті пропуску рух автомобілів буде перекрито переважно лише в одній смузі.

«Водіїв вантажівок, які перетинають державний кордон, просимо бути особливо уважними і дотримуватися тимчасових дорожніх знаків та інструкцій чергових співробітників Фінансової адміністрації та поліції», – додала речниця митниці.

Раніше польські аграрії заблокували пункт пропуску «Хижне» на кордоні зі Словаччиною – протест триватиме до кінця березня. Про це йдеться у повідомленні у Facebook ґміни Яблонка.

Нагадаємо, рух вантажних автотранспортних засобів з Україну до Польщі можливий лише на пункті пропуску «Краківець». Водночас пункт пропуску «Ягодин», «Устилуг», «Угринів», «Рава-Руська» і «Шегині» залишаються заблокованими.

До слова, прем’єр-міністр Денис Шмигаль заявив, що 90% українського експорту йде через порти Чорного моря та Дунаю. Тому причиною проблем польських фермерів є експорт аграрної продукції з Росії та Білорусі, а не України. 

Читайте також:

Теги: Словаччина кордон обмеження

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Прикордонники визволили чоловіків із пастки
На Одещині двоє ухилянтів, тікаючи від прикордонників, застрягли у рові
3 березня, 20:57
Україна має у пасиві зіпсовані відносини з Польщею та заблокований для інших вантажів західний кордон
Сировинна формула «успіху», яка зіпсувала відносини України та Польщі
25 лютого, 15:12
ВАКС зобов’язав Коболєва після повернення якнайшвидше здати закордонні паспорти до Державної міграційної служби
Вищий антикорупційний суд дозволив Коболєву виїхати за кордон
23 лютого, 20:56
Українці зіштовхуються з невизначеним майбутнім по всій Європі: результати опитування
Українці зіштовхуються з невизначеним майбутнім по всій Європі: результати опитування
24 лютого, 17:45
Організатор акції наголосив, що чинний уряд не виконав своїх зобов’язань перед фермерами
Польські фермери погрожують блокувати пасажирські автобуси: деталі
20 лютого, 15:23
Мова йде про майже 1800 чоловіків призивного віку, які скористались системою «Шлях»
Які організації причетні до втечі ухилянтів через систему «Шлях»: список
8 березня, 18:45
Фермери пропускають вантажівки до України, однак це не означає закінчення блокади
Польські фермери тимчасово розблокують один з пунктів пропуску
13 березня, 18:55
Громадяни мають отримати дозвіл, щоб в’їжджати, перебувати та проводити роботи у межах прикордонної смуги
ДПСУ почала видавати дозволи на перебування в прикордонній смузі
13 березня, 20:04
«Магічному зникненню» чоловіка завадили прикордонники
У масці та мантії: українець намагався втекти за кордон в образі міфічного персонажа
10 березня, 19:03

Соціум

На пункті пропуску зі Словаччиною буде обмежено рух транспорту: деталі
На пункті пропуску зі Словаччиною буде обмежено рух транспорту: деталі
Глави МЗС країн ЄС погодили санкції через смерть Навального
Глави МЗС країн ЄС погодили санкції через смерть Навального
Чеський перевізник запустить другий залізничний маршрут до України
Чеський перевізник запустить другий залізничний маршрут до України
Блокада кордону. Активістка пояснила, чому українці у Польщі не протестують
Блокада кордону. Активістка пояснила, чому українці у Польщі не протестують
Японія поставила собі нову амбітну мету у космосі: подробиці
Японія поставила собі нову амбітну мету у космосі: подробиці
У Росії зійшли з рейок одразу 20 вагонів поїзда (відео)
У Росії зійшли з рейок одразу 20 вагонів поїзда (відео)

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
83K
Військові НАТО вже в Україні – El Pais
72K
Які країни привітали Путіна з «перемогою» (список)
62K
Путін змінив умови мобілізації на окупованих територіях
38K
Зерно на коліях. Українська активістка у Польщі просить співвітчизників гостро не реагувати
33K
Лист з погрозами депутатам. Московська церква вдалася до безпрецедентного кроку
21K
Новина про смерть короля Британії Чарльза III виявилася фейком

Новини

Опади, місцями ожеледиця: прогноз погоди на 18 березня
Вчора, 05:50
Початок Великого посту. Що відзначаємо 18 березня
Вчора, 00:00
Зеленський: У цій війні вирішується, чи вдасться Путіну розширити зону руїн у Європі та світі
17 березня, 20:30
В Україні 40 хвилин тривала масштабна повітряна тривога
17 березня, 20:18
Міненерго просить європейців збільшити можливості для експорту української електроенергії
17 березня, 14:21
Хмарно, місцями опади: прогноз погоди на 17 березня
17 березня, 06:30

Прес-релізи

У Києві запустили акселератор для технологічних рішень «Стійке місто»
У Києві запустили акселератор для технологічних рішень «Стійке місто»
7 березня, 12:55
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2024, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua