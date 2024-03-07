Кім Чен Ин вкотре закликав війська підвищити готовність до війни

Кім заявив, що армія повинна інтенсифікувати військові навчання для досконалої готовності до війни

Кім Чен Ин проінспектував підготовку військ на військовій базі після початку спільних військових навчань США і Південної Кореї

Північнокорейський диктатор Кім Чен Ин проінспектував польову підготовку військ на великій військовій базі в західному регіоні країни та вкотре закликав підвищити готовність до війни. Про це пише Reuters із посиланням на державне телеграфне агентство КНДР.

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Екскурсія по базі, місцезнаходження якої не було визначене, відбулася після початку в понеділок щорічних спільних військових навчань США і Південної Кореї на півдні країни.

Кім заявив, що військові повинні «динамічно розпочати новий розквіт інтенсифікації військових приготувань відповідно до вимог ситуації, що склалася».

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«Наша армія повинна неухильно інтенсифікувати реальні військові навчання, спрямовані на швидке поліпшення своїх бойових можливостей для досконалої готовності до війни», – заявляв Кім.

Зазначається, що Кім Чен Ин інспектував війська, які проводили маневри в умовах, що імітують реальну війну.

Як повідомлялося, Сполучені Штати Америки (США) та Південна Корея розпочинають весняні військові навчання з метою запобігання можливому використанню КНДР ядерної зброї. Вони мають назву Freedom Shield, і заплановані на 4-14 березня.

Нагадаємо, на початку лютого Кім Чен Ин закликав зміцнити військово-морські сили країни для «посилення підготовки до війни» й захисту морського суверенітету.

Заява була зроблена під час того, як Північна Корея нагнітає напруженість на Корейському півострові з початку цього року.