Кім Чен Ин покерував «наймогутнішим у світі танком»

Кім Чен Ин особисто протестував новітній танк

Очільник КНДР Кім Чен Ин особисто протестував лінійний танк нового типу. Про це пише Центральне телеграфне агентство Кореї. Зазначається, що це сталося в рамках змагання екіпажів бойових машин.

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«Змагання пройшли методом підрозділ на підрозділ. Вони спрямовані на сувору перевірку практичних навичок танкістів та відпрацювання методів ведення бойових дій за різними тактичними завданнями», – йдеться у повідомленні агентства.

Лідер КНДР Кім Чен Ин особисто протестував танк нового покоління, сівши на місце механіка-водія. Він назвав розробку «наймогутнішим у світі танком» і похвалив боєздатність, ударну силу та маневреність. Повідомляється, що північнокорейський лідер залишився задоволеним підготовкою танкістів, які взяли участь у змаганні.

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Раніше Кім Чен Ин з дочкою відвідали завод із виробництва мобільних пускових установок для ракет, він закликав до заходів для збільшення потужності підприємства задля подальшої модернізації північнокорейської армії. Главу країни супроводжували керівні співробітники профільного управління, і навіть Центрального комітету Комуністичної партії Кореї.

Кім Чен Ин поспілкувався із військовими

До цього північнокорейський диктатор Кім Чен Ин проінспектував польову підготовку військ на великій військовій базі в західному регіоні країни та вкотре закликав підвищити готовність до війни. Про це пише Reuters із посиланням на державне телеграфне агентство КНДР. Екскурсія по базі, місцезнаходження якої не було визначене, відбулася після початку в понеділок щорічних спільних військових навчань США і Південної Кореї на півдні країни.

Кім Чен Ин заявив, що військові повинні «динамічно розпочати новий розквіт інтенсифікації військових приготувань відповідно до вимог ситуації, що склалася».

До слова, лідер КНДР Кім Чен Ин передав Росії 1,5 млн артилерійських снарядів, але половина з них виявилася несправними.