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Кінець ери? «Хезболла» розглядає скорочення свого арсеналу через війну з Ізраїлем

Максим Бурич
glavcom.ua
Максим Бурич
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Кінець ери? «Хезболла» розглядає скорочення свого арсеналу через війну з Ізраїлем
Багато основних прихильників «Хезболли» хочуть, щоб вона залишалася озброєною
фото з відкритих джерел

«Хезболла» переглядає свою стратегію та арсенал після руйнівної війни з Ізраїлем

Ліванське бойове угруповання «Хезболла» розпочало масштабний стратегічний перегляд після руйнівної війни з Ізраїлем, що тривала до кінця листопада минулого року. За даними трьох джерел, знайомих з обговореннями, угруповання розглядає можливість скорочення своєї ролі як збройного руху без повного роззброєння. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Reuters.

Внутрішні переговори, про які раніше не повідомлялося, відображають величезний тиск, з яким стикається підтримуване Іраном угруповання. Ізраїльські війська продовжують завдавати ударів по районах, де «Хезболла» має владу, звинувачуючи її у порушеннях режиму припинення вогню, що угруповання заперечує.

«Хезболла» також стикається з гострими фінансовими труднощами, вимогами США щодо її роззброєння та зменшенням політичного впливу після того, як у лютому за підтримки США обійняв посаду новий кабінет міністрів Лівану.

Труднощі угруповання посилилися зрушеннями в регіональному балансі сил після того, як Ізраїль минулого року підірвав його командування, вбив тисячі його бійців та знищив значну частину його арсеналу. Повалення сирійського союзника «Хезболли» Башара Асада у грудні перервало ключовий канал постачання зброї з Ірану.

Високопосадовець, знайомий з внутрішніми обговореннями в «Хезболлі», заявив, що група проводить таємні обговорення своїх наступних кроків. Невеликі комітети зустрічаються особисто або дистанційно для обговорення таких питань, як структура керівництва, політична роль, соціальна та розвинена робота, а також озброєння.

Джерела видання вказують, що «Хезболла» дійшла висновку, що арсенал, який вона накопичила для стримування Ізраїлю, став перешкодою. «Хезболла мала надлишок влади, – сказав чиновник. – Вся ця сила перетворилася на слабке місце».

Угруповання вже передало ліванським збройним силам низку складів зброї на півдні Лівану, як це було передбачено минулорічним перемир'ям. За словами джерел, «Хезболла» зараз розглядає можливість передачі частини зброї, яка є в інших частинах країни, зокрема ракет і безпілотників, які вважаються найбільшою загрозою для Ізраїлю, за умови, що Ізраїль виведе війська з півдня та припинить свої атаки.

Проте, за словами джерел, угруповання не відмовиться від усього свого арсеналу. Наприклад, воно має намір зберегти легшу зброю та протитанкові ракети, описуючи їх як засіб протидії будь-яким майбутнім атакам.

Збереження будь-якого військового потенціалу «Хезболли» не відповідатиме амбіціям Ізраїлю та США. Уряд Лівану також хоче, щоб «Хезболла» здала решту своєї зброї, оскільки вона працює над встановленням державної монополії на зброю.

«Хезболла» поклала на уряд Лівану відповідальність за забезпечення фінансування реконструкції. Однак міністр закордонних справ Юсеф Раджі, критик «Хезболли», заявив, що іноземні донори не нададуть допомоги, доки держава не встановить монополію на зброю.

Ізраїль також посилює тиск на фінанси «Хезболли», вбиваючи іранських чиновників, які контролювали перекази коштів, та посилюючи безпеку в аеропорту Бейрута, що ускладнює контрабанду коштів.

Незважаючи на катастрофічні результати останньої війни з Ізраїлем, багато основних прихильників «Хезболли» хочуть, щоб вона залишалася озброєною. Найближчим пріоритетом «Хезболли» є задоволення потреб виборців, які понесли основний тягар війни.

Нагадаємо, двоє американських законодавців від Республіканської та Демократичної партій запропонували передати Ізраїлю стелс-бомбардувальники В-2 Spirit та антибункерні бомби, якими США вдарили по ядерних об’єктах Ірану. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Times of Israel.

Так, двоє парламентарів, Джош Готтхаймер та Майкл Лоулер, зареєстрували законопроєкт, який надаватиме повноваження президентові США Дональду Трампу на передачу бомбардувальників та спеціальних протибункерних бомб, якщо Іран продовжить роботу над розробкою ядерної зброї. Американська армія має на озброєнні 19 одиниць B-2.

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Теги: Ліван Ізраїль зброя

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