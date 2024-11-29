Ізраїль та «Хезболла» звинувачують одне одного у порушенні режиму припинення вогню

Другий день припинення вогню між Ізраїлем і«Хезболлою», 28 листопада 2024 року

Reuters: Обмін звинуваченнями підкреслив крихкість перемир'я

Військово-повітряні сили Ізраїлю вдарили по об'єкту на півдні Лівану, що використовувався «Хезболлою» для зберігання ракет середньої дальності. Це сталося після того, як обидві сторони звинуватили одна одну в порушенні режиму припинення вогню, спрямованого на завершення більш ніж річного конфлікту. Про це повідомляє Reuters.

Ізраїль повідомив, що також відкрив вогонь по «підозрюваним», які прибули на кілька районів у південній зоні на транспортних засобах, назвавши це порушенням угоди про перемир'я з підтримуваним Іраном збройним угрупованням «Хезболла».

У відповідь депутат від «Хезболли» Хассан Фадлалла звинуватив Ізраїль у порушенні угоди. Пізніше ліванська армія також звинуватила Ізраїль у кількох порушеннях режиму припинення вогню в середу та четвер.

Видання пише, що обмін звинуваченнями підкреслив крихкість перемир'я, яке було укладено за посередництва США та Франції для припинення конфлікту, що тривав паралельно з війною в Газі. Режим припинення вогню триватиме 60 днів з метою досягнення постійного припинення бойових дій.

Нагадаємо, Кабінет безпеки Ізраїлю проголосував за схвалення угоди про припинення вогню для зупинення бойових дій з угрупованням «Хезболла» в Лівані.

Згодом президент США Джо Байден заявив, що 27 листопада о четвертій годині ранку за місцевим часом бойові дії на лівансько-ізраїльському кордоні припиняться.

Як повідомив конгресмен із Флориди Майк Волтц, який стане радником новообраного президента США Дональда Трампа з нацбезпеки, угода про припинення вогню між Ізраїлем та «Хезболлою» була досягнута завдяки перемозі Дональда Трампа на президентських виборах.