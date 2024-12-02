«Хезболла» порушила режим припинення вогню з Ізраїлем

«Хезболла» заявила, що її атака є «першим попередженням» у відповідь на удари ЦАХАЛу по Лівану під час перемир'я

Ізраїль та «Хезболла» періодично звинувачують одне одного у порушенні режиму припинення вогню

Угрупування «Хезболла» випустила дві мінометні міни по району гори Дов на кордоні між Ізраїлем і Ліваном. Про це повідомляє The Times of Israel.

Як зазначає ЦАХАЛ, обидва снаряди влучили у відкриту місцевість, внаслідок атаки ніхто не постраждав.

Це перший обстріл з боку Лівану з часу угоди про припинення вогню між Ізраїлем і Хезболлою, яка набула чинності минулого тижня.

Натомість «Хезболла» у своїй заяві підтвердила, що нещодавно здійснила атаку на позиції ізраїльської армії після того, як Ізраїль, за словами угрупування, «неодноразово порушував» угоду про припинення вогню.

«Хезболла» заявила, що її атака є «першим попередженням» у відповідь на удари ЦАХАЛу по Лівану на тлі перемир'я і «постійних порушень повітряного простору Лівану ворожими ізраїльськими літаками».

Варто зазначити, що ЦАХАЛ заперечує порушення перемир'я, заявляючи, що його удари в останні дні були спрямовані проти «Хезболли», яка порушувала перемир'я.

Нагадаємо, Кабінет безпеки Ізраїлю проголосував за схвалення угоди про припинення вогню для зупинення бойових дій з угрупованням «Хезболла» в Лівані.

Згодом президент США Джо Байден заявив, що 27 листопада о четвертій годині ранку за місцевим часом бойові дії на лівансько-ізраїльському кордоні припиняться.

Як повідомив конгресмен із Флориди Майк Волтц, який стане радником новообраного президента США Дональда Трампа з нацбезпеки, угода про припинення вогню між Ізраїлем та «Хезболлою» була досягнута завдяки перемозі Дональда Трампа на президентських виборах.

До слова, військово-повітряні сили Ізраїлю вдарили по об'єкту на півдні Лівану, що використовувався «Хезболлою» для зберігання ракет середньої дальності. Це сталося після того, як обидві сторони звинуватили одна одну в порушенні режиму припинення вогню, спрямованого на завершення більш ніж річного конфлікту.