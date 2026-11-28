Спеціальний представник російського диктатора Володимира Путіна, голова Російського фонду прямих інвестицій Кирило Дмитрієв заявив, що використовує штучний інтелект для підготовки до переговорів щодо завершення війни в Україні. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на заяву Дмитрієва під час конференції AI Journey 2026.

Дмитрієв розповів, що за допомогою штучного інтелекту опрацьовує можливі варіанти мирних домовленостей з Україною. Зокрема, він використовує нейромережі, щоб знайти формулювання та аргументи, які дозволили б краще врахувати російські вимоги в майбутній угоді.

«Можна поставити наступне запитання: як зробити так, щоб ця угода більше відображала російську позицію, ще аргументованіше відображала ті занепокоєння, які є в Росії, та розв'язувала їх? Це справді дуже важливий інструмент», – сказав спецпредставник Путіна.

Він також зазначив, що штучний інтелект може допомагати не лише у виконанні практичних завдань, а й у підготовці «геополітичних проривів».

Водночас Дмитрієв не уточнив, якими саме нейромережами користується під час роботи над переговорними документами, та не навів конкретних прикладів положень мирної угоди, сформульованих за допомогою ШІ.

Нагадаємо, за даними The New York Times, спецпредставник Путіна Кирило Дмитрієв був залучений до неофіційних контактів щодо гуманітарного перемир'я між Україною та Росією. Посередником виступав представник першої леді США Меланії Трамп Марк Бекман, який підтримував зв'язок із Дмитрієвим та українським переговірником Давидом Арахамією.