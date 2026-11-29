Прем'єр-міністр Ізраїлю Беньямін Нетаньягу заявив про готовність залишити крісло глави уряду та сформувати кабінет національної єдності на чолі з Гаді Айзенкотом, щоб не допустити виключення своєї партії «Лікуд» зі складу майбутньої коаліції. Про це пише «Главком» із посиланням на Bloomberg.

Згідно з пропозицією, опублікованою Нетаньягу в суботу в соцмережі X, політики розділять повноваження за принципом ротації: Айзенкот очолить уряд у першій половині каденції, а сам Нетаньягу обійматиме посаду альтернативного прем'єр-міністра. Лідер «Лікуду» пояснив цю поступку необхідністю протистояти екзистенційним загрозам.

У відповідь Гаді Айзенкот висловив готовність перевірити щирість намірів «Лікуду» протягом найближчих 24 годин та закликав до негайних прискорених переговорів, нагадавши, що його детальні вимоги щодо принципових питань залишаються без відповіді ще з минулої неділі. У партії «Лікуд» підтвердили, що політики провели телефонну розмову і домовилися зустрітися в неділю о 10:00 за місцевим часом. Переговори відбуваються на тлі завершення відведеного президентом Іцхаком Герцогом строку, протягом якого Айзенкот має сформувати уряд після виборів 27 жовтня.

Ініціатива Нетаньягу викликала гостру суперечку серед лідерів опозиційного блоку, з якими Айзенкот уже наблизився до створення парламентської більшості без участі «Лікуду». Минулого тижня він підписав коаліційні угоди з очільником партії «Наш дім Ізраїль» Авігдором Ліберманом та лідером «Демократів» Яїром Голаном. Обоє політиків категорично відкинули співпрацю з Нетаньягу: Голан назвав його заяву черговим трюком і закликав сформувати уряд змін, а Ліберман заявив, що ротаційна пропозиція є лише хитрощами для зриву чинних переговорів і провокування нових виборів. Подібну позицію зайняв і колишній прем'єр Яїр Лапід, звинувативши чинного главу уряду в черговій спробі обману партнерів.

Натомість єдиним представником опозиційного табору, який підтримав ідею об'єднання з «Лікудом», став очільник партії «Беяхад» Нафталі Беннет. Він назвав рішення Нетаньягу правильним кроком, що дозволить уникнути залежності від несіоністських партій, проте зауважив, що прем'єр має довести серйозність своїх слів на ділі. Раніше опозиція прагнула обійтися без «Лікуду» або шляхом переманювання ультраортодоксальної партії «Об'єднаний юдаїзм Тори», або через формування уряду меншості у складі 48 опозиційних депутатів за підтримки 19 арабських парламентарів під час голосувань.

Навіть у разі початку діалогу між Нетаньягу та Айзенкотом укладення угоди залишається під питанням через принципові вимоги опозиції. Зокрема, Айзенкот і Беннет наполягають на недопущенні екстремістів до складу кабінету міністрів, ухваленні закону про загальний військовий призов, а також на створенні державної комісії з розслідування атак ХАМАС 7 жовтня, проти чого Нетаньягу виступав протягом останніх трьох років. Водночас наразі невідомо, як заява чинного прем'єра вплине на неформальні переговори опозиції з «Об'єднаним юдаїзмом Тори», які раніше демонстрували прогрес.

Раніше повідомлялося, що партія прем'єр-міністра Ізраїлю Біньяміна Нетаньягу «Лікуд» втратила контроль над керівництвом парламенту. Новим головою Кнесету обрали 54-річного Матана Кахану з партії «Яшар», яку очолює колишній начальник Генштабу ізраїльської армії Гаді Айзенкот. За нього проголосували 66 депутатів, тоді як кандидат від партії Нетаньягу отримав 52 голоси.