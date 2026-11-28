Путін хоче зробити Росію лідером у сфері ШІ, але війна заважає його планам

Російський диктатор Володимир Путін прагне зробити штучний інтелект основою технологічного розвитку країни. Однак війна проти України створює дедалі більше перешкод для реалізації цих планів. Росія стикається з нестачею сучасного обладнання, відтоком спеціалістів та браком інвестицій, тоді як українські безпілотники атакують її технологічну інфраструктуру. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на The New York Times.

Під час конференції AI Journey у Москві Путін заявив, що Росія прагне впроваджувати штучний інтелект у всі сфери економіки та повсякденного життя. На заході було продемонстровано роботів, нові технологічні розробки та можливості використання ШІ в медицині, судовій системі й інших галузях.

Утім, як зазначає NYT, за демонстрацією технологічних досягнень приховуються серйозні проблеми, значна частина яких пов'язана з російським вторгненням в Україну.

Санкції, війна та нестача фахівців

Однією з головних перешкод для розвитку російського штучного інтелекту залишається залежність від американського та китайського обладнання. Західні санкції ускладнили закупівлю сучасних чипів, необхідних для навчання потужних моделей ШІ. Таке обладнання стало дорожчим, а отримати його російським компаніям значно складніше.

Водночас Росія спрямовує величезні кошти на ведення війни проти України, що обмежує можливості фінансування технологічних проєктів. Додатковою проблемою став відтік кваліфікованих спеціалістів, які виїхали з країни після початку повномасштабного вторгнення.

Російський технологічний інвестор Степан Гершуні пояснив NYT, що для створення конкурентоспроможної моделі штучного інтелекту потрібні не лише обчислювальні потужності, а й значні інвестиції, доступ до талановитих розробників та готовність бізнесу вкладати кошти. За його оцінкою, розробка серйозного конкурента провідним світовим моделям може потребувати інвестицій у мільярди або десятки мільярдів доларів.

Українські дрони атакують російські дата-центри

Ще однією проблемою для російської технологічної галузі стали українські удари по дата-центрах. Цієї осені українські безпілотники атакували кілька таких об'єктів на території Росії. Зокрема, пошкоджень зазнали три дата-центри компанії «Яндекс». Під удар також потрапив дата-центр, який будував російський «Сбербанк».

Такі об'єкти забезпечують обчислювальні потужності, необхідні для роботи цифрових сервісів і розвитку штучного інтелекту.

На тлі атак російська влада шукає можливості розміщувати технологічну інфраструктуру якомога далі від районів бойових дій. Зокрема, Путін схвалив програму будівництва дата-центрів у вугледобувних регіонах Кузбасу та Якутії. Для захисту об'єктів від ударів розглядають можливість використання відпрацьованих шахт і кар'єрів.

Російський ШІ перебуває під контролем спецслужб

Попри труднощі, російські компанії продовжують розробляти власні моделі ШІ. На конференції AI Journey керівник «Сбербанку» Герман Греф представив оновлену версію чатбота GigaChat. Він стверджує, що нова модель наближається за можливостями до провідних китайських розробок, зокрема DeepSeek.

Водночас NYT звертає увагу, що російські нейромережі працюють в умовах цензури. За словами одного з розробників GigaChat, російські спецслужби стежать за тим, щоб відповіді системи відповідали вимогам щодо так званих традиційних цінностей. Наприклад, чатбот відмовляється наводити конкретні приклади критики Путіна з боку його опонентів, називаючи цю тему чутливою.

Крім того, попри заяви російського керівництва про технологічний суверенітет, багато компаній продовжують користуватися американськими та китайськими моделями замість власних розробок.

Путін сподівається компенсувати дефіцит робочої сили

Російська влада розглядає штучний інтелект не лише як технологічний прорив, а й як спосіб подолати нестачу працівників. За оцінками демографів, лише цього року населення Росії може скоротитися приблизно на 820 тис. осіб. Демографічні проблеми посилюються наслідками війни, зокрема загибеллю військових.

Під час виступу Путін визнав, що Росія стикається із серйозними демографічними викликами та дефіцитом трудових ресурсів. На його думку, технології штучного інтелекту можуть допомогти компенсувати ці втрати. Водночас, як зазначає NYT, сама війна, наслідки якої Кремль сподівається подолати за допомогою нових технологій, обмежує можливості Росії для їх розвитку.

Раніше стало відомо, що спецпредставник російського диктатора Володимира Путіна Кирило Дмитрієв використовує штучний інтелект для підготовки пропозицій щодо завершення війни в Україні. За його словами, нейромережі допомагають формулювати переговорні позиції, які краще відображають інтереси Москви.