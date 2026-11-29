Трамп каже, що завжди може скористатися правом вето

Президент США Дональд Трамп не планує переглядати свою політику після поразки Республіканської партії на проміжних виборах, за підсумками яких демократи отримали більшість в обох палатах Конгресу. Про це пише «Главком» із посиланням на Associated Press.

Загальні настрої серед американців залишаються несприятливими для глави Білого дому: згідно з опитуванням AP Voter Poll, 70% респондентів вважають, що економічна система США працює переважно в інтересах заможних громадян, а близько двох третин опитаних переконані, що митна політика президента завдала шкоди економіці країни.

При цьому Трамп досі не представив конкретного плану боротьби зі зростанням вартості життя, яке стало однією з головних проблем, що призвели до поразки республіканців на виборах. На тлі того, що річна інфляція, виміряна індексом цін особистих споживчих витрат (PCE), досягла 3,8%, глава Білого дому переважно акцентує увагу на зниженні цін на бензин, не пропонуючи ширших рішень для полегшення фінансового навантаження на американські сім'ї.

Крім того, президент розкритикував власне Міністерство торгівлі через оприлюднення економічної статистики напередодні голосування. Йдеться про перегляд оцінки річного темпу зростання ВВП США у третьому кварталі з 3,4% до 4,3% – без надання доказів Трамп назвав попередній показник навмисною помилкою та зажадав розслідувати обставини його публікації.

Попри втрату республіканцями контролю над Конгресом, американський лідер розраховує на взаємодію з демократами, наголошуючи, що законодавці вже телефонують йому, оскільки право вето залишається в його руках потужним інструментом впливу.

Нагадаємо, в Овальному кабінеті Дональда Трампа з'явилася нова кепка з написом «Veto».

Під час спілкування Дональда Трампа з журналістами в Овальному кабінеті, на робочому столі помітили нову червону кепку з написом «Veto». Головний убір з'явився після проміжних виборів, які стали провальними для партії президента.