Тристоронній саміт Трампа, Сі та Путіна: про що говоритимуть

Сі та Трамп уже двічі зустрічалися цього року

Рубіо поспілкувався з Ван І

Державний секретар США Марко Рубіо та міністр закордонних справ Китаю Ван І в середу дійшли згоди щодо важливості переговорів на рівні лідерів в рамках будь-якого тристороннього саміту за участю Росії. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Reuters.

Рубіо поспілкувався з Ван І телефоном, щоб обговорити поїздку президента США Дональда Трампа на саміт АТЕС у Китаї наступного тижня та візит президента Китаю Сі Цзіньпіна до Флориди для участі в саміті «Великої двадцятки» наступного місяця.

Зазначається, що обидва нагадали про «прихильність до конструктивних відносин стратегічної стабільності на основі поваги, справедливості та взаємності». Вони «домовилися про важливість змістовних переговорів на рівні лідерів для досягнення таких цілей, як мир і денуклеаризація (зменшення або ліквідація ядерної зброї – «Главком»), зокрема під час будь-якої потенційної тристоронньої зустрічі лідерів із Росією».

У попередньому повідомленні Китаю про телефонну розмову між Рубіо та Ваном не згадувалося про переговори щодо денуклеаризації чи тристоронній саміт за участю Росії.

Сі та Трамп уже двічі зустрічалися цього року. Рубіо у вівторок повідомив журналістам, що триває робота над організацією тристоронньої зустрічі на полях саміту АТЕС за участю Трампа, Сі та російського диктатора Володимира Путіна.

Нагадаємо, підготовка можливої зустрічіпрезидента США Дональда Трампа, російського диктатора Володимира Путіна та лідера Китаю Сі Цзіньпіна вже триває. За словами речника Кремля Дмитра Пєскова, сторони працюють над організацією переговорів на полях саміту Азійсько-Тихоокеанського економічного співробітництва (АТЕС), який відбудеться 18-19 листопада в китайському Шеньчжені.

Також Китай заявив, що контактує зі США та Росією щодо зустрічі їхніх президентів на саміті АТЕС, яка стане безпрецедентною зустріччю трьох ядерних держав.

До слова, президент США Дональд Трамп розраховує зустрітися з главою Китаю Сі Цзіньпіном і російським диктатором Володимиром Путіним під час саміту Азійсько-Тихоокеанського економічного співробітництва (АТЕС) у Китаї. Американський лідер назвав дві теми, які можуть обговорити під час переговорів, – ядерне роззброєння та припинення війни в Ірані.

Як повідомлялося, США та Китай мають розбіжності щодо формату можливої зустрічі Дональда Трампа, Сі Цзіньпіна та російського диктатора Володимира Путіна.