Головна Світ Політика
search button user button menu button
1723-й день війни
Мирні переговори
Енергетична тривога
Операція «Карфаген»
Вибори у США
Відключення світла
Держбюджет-2027
Операція «Форест Гамп»
Мобілізація в Україні
Україна-ЄС
Війна на Близькому Сході
Заборона Московської церкви
Кримський міст

Тристоронній саміт Трампа, Сі та Путіна: про що говоритимуть

Наталія Порощук
glavcom.ua
Наталія Порощук
google social img telegram social img facebook social img
Тристоронній саміт Трампа, Сі та Путіна: про що говоритимуть
Сі та Трамп уже двічі зустрічалися цього року
фото: Reuters

Рубіо поспілкувався з Ван І

Державний секретар США Марко Рубіо та міністр закордонних справ Китаю Ван І в середу дійшли згоди щодо важливості переговорів на рівні лідерів в рамках будь-якого тристороннього саміту за участю Росії. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Reuters.

Рубіо поспілкувався з Ван І телефоном, щоб обговорити поїздку президента США Дональда Трампа на саміт АТЕС у Китаї наступного тижня та візит президента Китаю Сі Цзіньпіна до Флориди для участі в саміті «Великої двадцятки» наступного місяця.

Зазначається, що обидва нагадали про «прихильність до конструктивних відносин стратегічної стабільності на основі поваги, справедливості та взаємності». Вони «домовилися про важливість змістовних переговорів на рівні лідерів для досягнення таких цілей, як мир і денуклеаризація (зменшення або ліквідація ядерної зброї – «Главком»), зокрема під час будь-якої потенційної тристоронньої зустрічі лідерів із Росією».

У попередньому повідомленні Китаю про телефонну розмову між Рубіо та Ваном не згадувалося про переговори щодо денуклеаризації чи тристоронній саміт за участю Росії.

Сі та Трамп уже двічі зустрічалися цього року. Рубіо у вівторок повідомив журналістам, що триває робота над організацією тристоронньої зустрічі на полях саміту АТЕС за участю Трампа, Сі та російського диктатора Володимира Путіна.

Нагадаємо, підготовка можливої зустрічіпрезидента США Дональда Трампа, російського диктатора Володимира Путіна та лідера Китаю Сі Цзіньпіна вже триває. За словами речника Кремля Дмитра Пєскова, сторони працюють над організацією переговорів на полях саміту Азійсько-Тихоокеанського економічного співробітництва (АТЕС), який відбудеться 18-19 листопада в китайському Шеньчжені.

Також Китай заявив, що контактує зі США та Росією щодо зустрічі їхніх президентів на саміті АТЕС, яка стане безпрецедентною зустріччю трьох ядерних держав.

До слова, президент США Дональд Трамп розраховує зустрітися з главою Китаю Сі Цзіньпіном і російським диктатором Володимиром Путіним під час саміту Азійсько-Тихоокеанського економічного співробітництва (АТЕС) у Китаї. Американський лідер назвав дві теми, які можуть обговорити під час переговорів, – ядерне роззброєння та припинення війни в Ірані.

Як повідомлялося, США та Китай мають розбіжності щодо формату можливої зустрічі Дональда Трампа, Сі Цзіньпіна та російського диктатора Володимира Путіна.

Читайте також:

Теги: США Китай Дональд Трамп Сі Цзіньпін

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Сам Рубіо наразі не зацікавлений у посаді президента США
Politico: Республіканці розглядають Рубіо як основного кандидата на президентські вибори 2028 року
Сьогодні, 05:50
Меріл Стріп стала продюсеркою фільму про росіян
Оскароносна зірка «Диявол носить Prada» оскандалилася підтримкою росіян
9 листопада, 18:23
Віцепрезидент США Джей Ді Венс розпочав формування нового правого альянсу у США
Венс почав збирати союз з республіканців, які розчарувалися в Трампі
5 листопада, 12:30
The Telegraph зазначає, що одним із можливих чинників посилення охорони є війна США з Іраном
Біля резиденції Трампа у Флориді з'явилися два зенітні комплекси Avenger
31 жовтня, 14:13
Мільярдер вважає, що ЗСУ порушиил правила використання супутникової системи
Маск звинуватив ЗСУ в порушенні вимог Starlink та заявив про обмеження
24 жовтня, 22:04
Зеленський: Я вважаю, що президент США дійсно має добрі стосунки з Путіним
Bloomberg: Зеленський заявив, що Трамп підштовхує Україну до капітуляції
18 жовтня, 23:51
Зеленський розповів про дипломатичні зусилля з організації переговорів за участю трьох країн
Зеленський розкрив, де можуть відбутися переговори з Путіним і Трампом
17 жовтня, 14:55
Трамп звинуватив Зеленського у перешкоджанні миру в Україні
The Atlantic: Трамп змінив ставлення до Зеленського через... Нобелівську премію
13 жовтня, 16:15
Президент США Рональд Рейган потискає руку Дональду Трампу на прийомі для членів фонду «Друзі мистецтва та збереження пам'яток у посольствах», Блакитна кімната Білого дому, Вашингтон, округ Колумбія, США, фотобюро президента Рональда Рейгана в Білому домі
Від Рейгана до Трампа: чому Україна стала випробуванням для США
13 жовтня, 15:21

Політика

Чехія запропонувала передати Україні 16 літаків для протидії дронам
Чехія запропонувала передати Україні 16 літаків для протидії дронам
Тристоронній саміт Трампа, Сі та Путіна: про що говоритимуть
Тристоронній саміт Трампа, Сі та Путіна: про що говоритимуть
Politico: Республіканці розглядають Рубіо як основного кандидата на президентські вибори 2028 року
Politico: Республіканці розглядають Рубіо як основного кандидата на президентські вибори 2028 року
Чи стане поразка партії Трампа на виборах поворотним моментом для Європи? Аналіз The Guardian
Чи стане поразка партії Трампа на виборах поворотним моментом для Європи? Аналіз The Guardian
Хусити атакували Саудівську Аравію ракетами
Хусити атакували Саудівську Аравію ракетами
Демократ переміг на виборах до Сенату США в Міссісіпі та посилив позиції партії у Конгресі
Демократ переміг на виборах до Сенату США в Міссісіпі та посилив позиції партії у Конгресі

Найпопулярніше

За тиждень За три дні За день
379K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 12 листопада: ситуація на фронті
159K
Карта повітряних тривог України онлайн 12 листопада 2026
104K
Україна озвучила позицію щодо територіальних поступок перед мирними переговорами
104K
Буданов зустрівся в Абу-Дабі з генералом ФСБ, який готував замах на нього – Le Monde
92K
Львівський адвокат пояснив, як підставилися 1000 СБУшників, які скинулися на заставу генералу Дуці
79K
Утікач Кравченко з Австрії дав гучне інтерв’ю та звернувся до команди Трампа

Новини

В Україні до 13°, в деяких областях дощ, мокрий сніг: погода на 12 листопада 2026 року
Сьогодні, 05:59
12 листопада: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Сьогодні, 00:00
Яке релігійне свято відзначається 12 листопада 2026: традиції та молитва
Вчора, 22:00
Путін висунув ширші територіальні вимоги, ніж Донбас – ISW
Вчора, 18:57
Російська дисертація під українським авторством? Керівник Академії педнаук потрапив у гучний скандал
Вчора, 15:10
Буде всього три предмети? Ініціатива нардепки щодо НМТ-2027 викликала бурхливу реакцію в мережі
Вчора, 13:24

Прес-релізи

Новорічний «Мій Music Hall». У Києві пройде шоу, яке змінює уявлення про музичні концерти
Новорічний «Мій Music Hall». У Києві пройде шоу, яке змінює уявлення про музичні концерти
27 жовтня, 18:15
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

«Спецпроєкт» – маркування для редакційних проєктів, які не є спонсорованими. «Партнерський проєкт» – маркування для матеріалів, що створюються в партнерстві з замовником. «Новини компаній» – маркування для матеріалів, створених на основі повідомлень, підготовлених самими компаніями, за зміст яких редакція відповідальності не несе. «Реклама», «пресрелізи», «promo», «pr», «благодійність», «соціальна ініціатива», «соціальна реклама» – маркування матеріалів, які публікуються переважно на правах реклами. Відповідальність за точність і зміст реклами несе рекламодавець. Редакція «Главкома» може не поділяти думку авторів рубрики «Думки вголос».

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua