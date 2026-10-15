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Трамп готує для Кремля вигідні пропозиції в обмін на припинення вогню – WSJ

Ірина Сторожук
glavcom.ua
Ірина Сторожук
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Трамп готує для Кремля вигідні пропозиції в обмін на припинення вогню – WSJ
WSJ дізналося про новий підхід Трампа до Путіна
фото: Getty images

Вашингтон планує спочатку знизити інтенсивність бойових дій, а згодом укласти нові угоди з Москвою

Президент США Дональд Трамп планує запропонувати російському диктатору Володимиру Путіну економічні та політичні вигоди в обмін на тривале припинення вогню в Україні. Американський лідер сподівається спочатку знизити інтенсивність бойових дій, а згодом досягти нових домовленостей із Кремлем. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на The Wall Street Journal.

За інформацією джерел видання в Білому домі, Трамп не має наміру відмовлятися від спроб домовитися з Путіним шляхом надання Росії додаткових переваг. Зокрема, американський президент розглядає можливість укладення нових угод, які передбачатимуть економічні та політичні поступки Москві.

Натомість Кремль має погодитися на триваліше припинення вогню та дотримуватися досягнутих домовленостей. Які саме переваги Вашингтон готовий запропонувати Росії, наразі невідомо.

Водночас останні рішення та дії Трампа викликали невдоволення серед українських і європейських посадовців. На їхню думку, американська адміністрація обрала помилковий підхід до мирного врегулювання, намагаючись посилити тиск на Україну замість Росії. У Києві та Брюсселі переконані, що завершення війни потребує жорсткішого тиску на Москву.

Крім того, українські та європейські представники побоюються, що будь-яка економічна підтримка Росії з боку США дозволить Кремлю поповнити військовий бюджет і продовжувати бойові дії.

Нагадаємо, 14 жовтня президент України Володимир Зеленський в інтерв’ю британському журналісту Пірсу Моргану визнав, що почувається зрадженим на тлі останніх рішень Вашингтона. Зокрема, український лідер розкритикував пропозицію Трампа закуповувати російське дизельне пальне.

«Шкода, що ми втрачаємо сильного партнера», – заявив Зеленський. Президент також наголосив, що Україна не може погоджуватися на невигідні домовленості лише заради завершення війни, адже йдеться про майбутнє держави та її громадян.

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Теги: Дональд Трамп росія перемир'я путін США

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