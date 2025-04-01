Китай підтримав мирні ініціативи між Росією та США

Ван прибув з триденним візитом до Москви для переговорів про стратегічне співробітництво

Ван І під час візиту до Москви підкреслив важливість стабілізації відносин між РФ та США

Під час свого триденного візиту до Москви міністр закордонних справ Китаю Ван І вчергове заявив про дружні стосунки між Китаєм та Росією та наголосив на важливості стабілізації відносин Кремля і Білого дому. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Reuters.

«Китай і Росія – «назавжди друзі, ніколи не вороги», – заявив міністр закордонних справ Китаю Ван І.

Також міністр привітав ознаки нормалізації відносин між Вашингтоном і Москвою.

«Принцип «друзі назавжди, ніколи не вороги»... служить міцною правовою основою для просування стратегічної співпраці на вищому рівні», – сказав Ван в інтерв’ю російському РІА.

Як зазначає видання, Ван прибув з триденним візитом до Москви для переговорів про стратегічне співробітництво. Ця поїздка затьмарена невизначеністю навколо переговорів щодо забезпечення припинення вогню в Україні та критики президента США Дональда Трампа на адресу російського та українського лідерів.

Китай і Росія оголосили про «безмежне» стратегічне партнерство за кілька днів до того, як президент Росії Володимир Путін відправив десятки тисяч військових в Україну в лютому 2022 року.

Президент Китаю Сі Цзіньпін зустрічався з Путіним понад 40 разів за останнє десятиліття, і з тих пір обидва лідери домовилися поглибити зв'язки та співпрацювати в таких питаннях, як Тайвань, Україна та «взаємний суперник» Сполучені Штати.

У понеділок у Кремлі повідомили, що Путін прийме Вана, який також проведе переговори зі своїм російським колегою Сергієм Лавровим.

Ван сказав, що нинішні глобальні умови змушують великі держави виступати в якості стабілізуючих факторів, тому надихає те, що Росія та Сполучені Штати пішли на покращення відносин.

У понеділок у Кремлі заявили, що Росія та Сполучені Штати працюють над ідеями можливого мирного врегулювання в Україні та розбудовою двосторонніх відносин. Після вступу на посаду в січні Трамп перевів позицію США на більш примирливу щодо Росії.

«Це добре для стабілізації балансу сил між великими державами та вселяє оптимізм у невтішну міжнародну ситуацію», – розповів Ван.

Ван також відкинув думку про те, що Трамп намагається підтримати Росію, щоб налаштувати її проти Китаю, засудивши такі ідеї як «рецидив застарілого конфронтаційного та блокового мислення».

Ван сказав, що нещодавні українські переговори про припинення вогню вже принесли певні результати і повинні тривати, незважаючи на розбіжності в поглядах і складну ситуацію на полі бою.

«Крок до миру, хоч і не такий великий, але конструктивний – варто його розвивати», – сказав Ван. «Вам потрібно наполегливо працювати, щоб досягти миру».

Він додав, що мирна угода має бути обов'язковою та прийнятною для всіх сторін, і вкотре наголосив, що Пекін готовий зіграти свою роль у врегулюванні конфлікту в Україні.

Нагадаємо, Збройні сили Китаю розпочали масштабні спільні навчання армії, флоту та ракетних сил навколо Тайваню. Вони назвали ці дії «суворим попередженням і стримуванням незалежності Тайваню».