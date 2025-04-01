Головна Світ Політика
search button user button menu button

Китай підтримав мирні ініціативи між Росією та США

Андрій Самойленко
glavcom.ua
Андрій Самойленко
google social img telegram social img facebook social img
Китай підтримав мирні ініціативи між Росією та США
Ван прибув з триденним візитом до Москви для переговорів про стратегічне співробітництво
фото: Reuters

Ван І під час візиту до Москви підкреслив важливість стабілізації відносин між РФ та США

Під час свого триденного візиту до Москви міністр закордонних справ Китаю Ван І вчергове заявив про дружні стосунки між Китаєм та Росією та наголосив на важливості стабілізації відносин Кремля і Білого дому. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Reuters.

«Китай і Росія – «назавжди друзі, ніколи не вороги», – заявив міністр закордонних справ Китаю Ван І.

Також міністр привітав ознаки нормалізації відносин між Вашингтоном і Москвою.

«Принцип «друзі назавжди, ніколи не вороги»... служить міцною правовою основою для просування стратегічної співпраці на вищому рівні», – сказав Ван в інтерв’ю російському РІА.

Як зазначає видання, Ван прибув з триденним візитом до Москви для переговорів про стратегічне співробітництво. Ця поїздка затьмарена невизначеністю навколо переговорів щодо забезпечення припинення вогню в Україні та критики президента США Дональда Трампа на адресу російського та українського лідерів.

Китай і Росія оголосили про «безмежне» стратегічне партнерство за кілька днів до того, як президент Росії Володимир Путін відправив десятки тисяч військових в Україну в лютому 2022 року.

Президент Китаю Сі Цзіньпін зустрічався з Путіним понад 40 разів за останнє десятиліття, і з тих пір обидва лідери домовилися поглибити зв'язки та співпрацювати в таких питаннях, як Тайвань, Україна та «взаємний суперник» Сполучені Штати.

У понеділок у Кремлі повідомили, що Путін прийме Вана, який також проведе переговори зі своїм російським колегою Сергієм Лавровим.

Ван сказав, що нинішні глобальні умови змушують великі держави виступати в якості стабілізуючих факторів, тому надихає те, що Росія та Сполучені Штати пішли на покращення відносин.

У понеділок у Кремлі заявили, що Росія та Сполучені Штати працюють над ідеями можливого мирного врегулювання в Україні та розбудовою двосторонніх відносин. Після вступу на посаду в січні Трамп перевів позицію США на більш примирливу щодо Росії.

«Це добре для стабілізації балансу сил між великими державами та вселяє оптимізм у невтішну міжнародну ситуацію», – розповів Ван.

Ван також відкинув думку про те, що Трамп намагається підтримати Росію, щоб налаштувати її проти Китаю, засудивши такі ідеї як «рецидив застарілого конфронтаційного та блокового мислення».

Ван сказав, що нещодавні українські переговори про припинення вогню вже принесли певні результати і повинні тривати, незважаючи на розбіжності в поглядах і складну ситуацію на полі бою.

«Крок до миру, хоч і не такий великий, але конструктивний – варто його розвивати», – сказав Ван. «Вам потрібно наполегливо працювати, щоб досягти миру».

Він додав, що мирна угода має бути обов'язковою та прийнятною для всіх сторін, і вкотре наголосив, що Пекін готовий зіграти свою роль у врегулюванні конфлікту в Україні.

Нагадаємо, Збройні сили Китаю розпочали масштабні спільні навчання армії, флоту та ракетних сил навколо Тайваню. Вони назвали ці дії «суворим попередженням і стримуванням незалежності Тайваню». 

Читайте також:

Теги: Китай росія

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

В середині серпня 2024 року українські військові випустили ракети Atacms по Кримському мосту, але він встояв
NYT: Україна таємно провела невдалу третю атаку на Кримський міст
30 березня, 15:56
Колосков не вірить у швидке повернення російських команд на міжнародну арену
«Фуфло». У РФ відреагували на новини про повернення їхніх команд на міжнародну арену
27 березня, 16:07
Російська делегація після переговорів з США заявила про «гарний» настрій
США бачать прогрес у переговорах з Росією – Reuters
25 березня, 05:21
14 березня Дем’ян Ганул був вбитий у Приморському районі Одеси
Вбивство активіста Ганула та санкції ЄС проти Росії. Головне за 14 березня
14 березня, 20:46
Україна та Афганістан: чому порівняння є маніпуляцією
Чому Україну не можна порівнювати з Афганістаном: головні аргументи
11 березня, 19:35
Розмови про миротворців – це не про переговори, а про їхні результати
Чи потрібні нам миротворчі сили Китаю, Туреччини і не тільки?
8 березня, 14:24
Чаус: «Незмінно: Росія – терорист. Терористів треба зупиняти силою»
Росіяни атакували Чернігівщину: пошкоджено виробничий обʼєкт
7 березня, 08:12
Днями Трамп виступав у Конгресі США та піднімав митне питання
Президент Трамп призупинив дію мит на деякі товари із Мексики та Канади
7 березня, 04:41
Основою для інформаційної операції стала фейкова доповідь нібито від ГУР МО України
РФ готує інформаційну операцію, щоб зіпсувати відносини України з кількома країнами – розвідка
2 березня, 10:52

Політика

Трамп відреагував на вирок Ле Пен
Трамп відреагував на вирок Ле Пен
Китай підтримав мирні ініціативи між Росією та США
Китай підтримав мирні ініціативи між Росією та США
Трамп повідомив, куди планує здійснити перші закордонні візити
Трамп повідомив, куди планує здійснити перші закордонні візити
Ілон Маск у капелюсі-сирі роздав мільйони доларів (відео, фото)
Ілон Маск у капелюсі-сирі роздав мільйони доларів (відео, фото)
Загибель американських військових у Литві: Трамп зробив заяву
Загибель американських військових у Литві: Трамп зробив заяву
Вирок Ле Пен: Держдеп США висловив «особливе занепокоєння»
Вирок Ле Пен: Держдеп США висловив «особливе занепокоєння»

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
195K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 1 квітня: ситуація на фронті
69K
Карта повітряних тривог України онлайн 1 квітня 2025
41K
«Туреччина – не Мальдіви». Захист Крупи виправдав поїздку своєї клієнтки за кордон під час війни
33K
«Іво, усіх грошей не заробиш». Автор головних хітів Бобула образився на співака
29K
На Україну суне похолодання: коли очікувати і скільки триватиме
25K
ЗМІ: представник МОЗ не зміг пояснити, чому до списку ліків зі знижкою увійшов клофелін

Новини

1 квітня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Сьогодні, 00:05
31 березня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Вчора, 00:01
Росіяни в Криму заарештували сім'ю зі Львова
30 березня, 11:36
Данія демонструє суверенітет: прем'єр-міністерка відвідає Гренландію на тлі інтересу США
30 березня, 10:51
30 березня: яке сьогодні свято, прикмети та заборони
30 березня, 00:01
МВФ спрогнозував завершення війни в Україні
29 березня, 13:23

Прес-релізи

Дієві стратегії лідерів у 2025-му: понад 40 СЕО та власників бізнесів на Business Wisdom Summit
Дієві стратегії лідерів у 2025-му: понад 40 СЕО та власників бізнесів на Business Wisdom Summit
19 березня, 13:37
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2025, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua , opendatabot.ua