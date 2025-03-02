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РФ готує інформаційну операцію, щоб зіпсувати відносини України з кількома країнами – розвідка

Іванна Гордійчук
glavcom.ua
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РФ готує інформаційну операцію, щоб зіпсувати відносини України з кількома країнами – розвідка
Основою для інформаційної операції стала фейкова доповідь нібито від ГУР МО України
фото з відкритих джерел

Кремль прагне підставити Україну перед Азербайджаном та Вірменією

Росія прагне зіпсувати відносини України з Азербайджаном та Вірменією. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на дані Головного управління розвідки Міноборони України.

«Інформаційна операція... У вірменському інформаційному просторі, зокрема в телеграм-каналах, поширюється фейк зі звинуваченнями на адресу ГУР МО України у начебто спробі інспірувати або сприяти початку збройного конфлікту між Азербайджаном та Вірменією. Поширювачі дезінформації «обґрунтовують», мовляв нова азербайджансько-вірменська війна примусить Росію відкрити «другий фронт», а отже розпорошити свої військові сили, що буде на користь Україні», – йдеться в повідомленні.

У розвідці зазначили, що основою для інформаційної операції стала фейкова доповідь нібито від ГУР МО України на ім’я заступника міністра оборони України Івана Гаврилюка.

«Поширюваний папірець містить низку грубих помилок (Їван замість Іван, СДР замість ЄДРПОУ та інші) і не відповідає вимогам оформлення офіційних документів України. Проведення вказаної інформаційної операції спрямоване на дискредитацію України та погіршення українсько-вірменських і  українсько-азербайджанських відносин, що вигідно передусім для держави-агресора Росії», – попередили в ГУР.

Раніше повідомлялося, що Служба безпеки України фіксує значну активізацію російських спецслужб у проведенні інформаційно-психологічних спецоперацій в Україні.

За останній час значно зросла кількість інформаційних диверсій, спрямованих на розкол суспільства і штучне поширення протестних настроїв.

Для провокацій російські спецслужби задіяли весь потенціал своїх ботоферм і масово застосовують підконтрольні групи та фейкові акаунти в популярних месенджерах і соцмережах, найактивніше – в ТікТок та Телеграм. 

СБУ звертається до громадян бути пильними та не реагувати на ворожі провокації, які РФ використовує для спроб підриву внутрішньої обстановки в нашій державі.

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Теги: дезінформація інформаційна війна війна військові Україна росія Вірменія Азербайджан

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