Президент Трамп призупинив дію мит на деякі товари із Мексики та Канади

Раніше міністр торгівлі США казав, що Трамп розглядає можливість послаблення мита для Мексики та Канади

Президент США Дональд Трамп підписав указ, яким звільняє від мит деякі товари з Канади та Мексики до 2 квітня. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Reuters.

Повідомляється, що він пообіцяв запровадити взаємні мита для інших країн, які обкладають митом американські товари. Зазнчається, що під дію мит не потрапляють продукти та товари, які прописані в торговій угоді USMCA (США, Мексика та Канада), що була укладена у 2020 році.

В угоді прописані товари автомобільної промисловості, сільського господарства (в основному молочні продукти), а також захист транскордонного потоку даних між країнами. USMCA укладена на 16 років, але передбачає перегляд кожні 6 років.

«Другого квітня ми збираємося перейти до взаємного тарифу, і, сподіваюся, що Мексика та Канада достатньо добре попрацюють щодо фентанілу, щоб цю частину розмови зняли з обговорення, і ми перейдемо лише до розмови про взаємні тарифи», – сказав міністр торгівлі Говард Лутнік.

Представники Білого дому зазначили, що багато імпортних товарів тим часом все ще обкладатимуться митами. Офіційні особи заявили, що приблизно 62% імпорту з Канади не підпадають під дію USMCA і все одно підпадають під тарифи, тоді як 50% імпорту з Мексики не відповідає USMCA.

Представники Білого дому стверджують, що тарифи Трампа слід розглядати не через призму торгової війни, а через призму війни проти фентанілу, який щороку вбиває тисячі американців.

Повідомлялось, що президент США Дональд Трамп розглядає можливість послаблення мита для Мексики та Канади. Про це казав міністр торгівлі Говард Латнік в інтерв'ю для Fox Business.

«І мексиканці, і канадці сьогодні весь день говорили зі мною телефоном, намагаючись донести, що для них буде краще. І президент слухає, тому що ви знаєте, що він дуже, дуже справедливий і дуже розумний», – зазначив Говард Латнік.

Прем’єр-міністр Канади Джастін Трюдо оголосив про запровадження 25-відсоткових тарифів щодо американських товарів на суму $155 млрд у відповідь на аналогічне рішення президента США Дональда Трампа.

До слова президент США Дональд Трамп розглядає можливість послаблення мита для Мексики та Канади, заявиа американський міністр торгівлі Говард Латнік.