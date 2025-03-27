Китай намагається переманити звільнених американських держслужбовців

Фахівці розцінюють ці дії як спробу іноземних структур отримати розвіддані від колишніх американських посадовців, звільнених адміністрацією Дональда Трампа

Китайська технологічна корпорація, яка діє через мережу підконтрольних компаній, намагається найняти на роботу колишніх американських державних службовців, звільнених під час нещодавніх скорочень. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на Reuters.

Старший аналітик центру Foundation for Defense of Democracies Макс Лессер розповів виданню, що оголошення про вакансії з’явилися на популярних платформах Craigslist і LinkedIn. Пропозиції надходять від компаній, які є частиною великої мережі фейкових консалтингових і рекрутингових фірм, що спеціалізуються на вербуванні ексдержслужбовців США та експертів з штучного інтелекту.

Аналітики виявили, що принаймні чотири компанії з цієї мережі мали цифрові зв’язки, зокрема спільні вебсайти та сервери. Зокрема, RiverMerge Strategies і Wavemax Innovation мають спільну IP-адресу із Smiao Intelligence, яка надає інтернет-послуги та використовує відпрацьовані методи китайської розвідки.

«Мережа намагається скористатися фінансовою вразливістю звільнених службовців, які залишилися без роботи після масових скорочень», – зазначив Лессер.

Фахівці розцінюють ці дії як спробу іноземних структур отримати розвіддані від колишніх американських посадовців, звільнених адміністрацією Дональда Трампа.

За словами представника Білого дому, Китай постійно намагається використати відкритість американської системи, застосовуючи шпигунські та примусові методи.

Нагадаємо, діяльність Департаменту урядової ефективності (DOGE) під керівництвом Ілона Маска призвела до історичного сплеску заявок на вакансії по всій США. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на NBCNews.

Як зазначає видання, Департамент урядової ефективності спричинив зростання кількості заявок щодо роботи на 60% із січня по лютий. DOGE у більшості випадків «вивільнив» працівників Бюро захисту прав споживачів і Агентство міжнародного розвитку США.

«Ми ніколи не бачили чогось подібного після президентської адміністрації та інавгурації», – сказав Корі Штале, економіст Indeed.