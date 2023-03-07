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Китай постачатиме зброю РФ? Пекін зробив заяву

Іванна Гордійчук
glavcom.ua
Китай постачатиме зброю РФ? Пекін зробив заяву
фото з відкритих джерел

Пекін невдоволений тим, що США допомагає Тайваню

Міністр закордонних справ Китаю Цінь Ган прирівняв можливу майбутню військову підтримку Росії у війні проти України з постачанням Вашингтоном озброєнь для Тайваню. Про це передає CNN.

«Чому США просять Китай не постачати зброю Росії, тоді як вони продовжують продавати зброю Тайваню?», – сказав він.

Цінь назвав «абсурдним» те, що чиновники США втручаються в питання Тайваню, і назвав це «справою китайського народу».

«Ми продовжимо працювати з найбільшою щирістю і докладемо всіх зусиль для досягнення мирного возз'єднання. Водночас ми залишаємо за собою можливість вжити всіх необхідних заходів», – додав глава МЗС.

CNN зазначає, що китайська влада досі намагалася представляти себе «миротворцями» у війні Росії на знищення України, але водночас відмовляється називати вторгнення вторгненням і говорить про ситуацію «по-московськи» – про «українську кризу».

Також Цінь заявив, що Китай «завжди виносить власну думку і приймає рішення щодо цієї позиції незалежно, виходячи із суті питання».

Раніше Резніков розказав чи вступить Китай у війну.

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Теги: росія війна Китай

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