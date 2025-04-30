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Китай скасовує санкції проти чиновників ЄС для початку торговельних переговорів – Politico

Андрій Самойленко
glavcom.ua
Андрій Самойленко
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Китай скасовує санкції проти чиновників ЄС для початку торговельних переговорів – Politico
З моменту введення санкцій у 2021 році Європарламент займав жорстку позицію щодо Китаю
фото ілюстративне

Скасування санкцій відбувається на тлі рішення президента США Дональда Трампа змінити міжнародні торговельні відносини

Китай планує зняти санкції з п'яти чинних і колишніх депутатів Європарламенту, які критикували порушення прав людини в країні. За словами високопоставленого посадовця парламенту, це відкриє шлях до торгових переговорів між двома супердержавами. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Politico.

Президентка Європарламенту Роберта Мецола повинна повідомити про це лідерів політичних груп під час закритої зустрічі в середу. Про це виданню заявила чиновниця на умовах анонімності.

Минулого тижня її речник підтвердив, що переговори між парламентом і китайським урядом щодо припинення санкцій знаходяться «на завершальній стадії». 

Скасування санкцій відбувається на тлі рішення президента США Дональда Трампа змінити міжнародні торговельні відносини, запровадивши мита на імпорт, при цьому найбільш жорсткі обмеження стосувались Китаю. Це викликало невизначеність і стимулювало переговори ЄС про торгівлю з іншими країнами.

З моменту введення санкцій у 2021 році Європарламент займав жорстку позицію щодо Китаю, вимагаючи їхнього скасування для відновлення дипломатичних контактів. Водночас, європейські депутати не пом’якшували критики стосовно агресивної торговельної та промислової політики Китаю, а також порушень прав людини.

Керівник європейських парламентарів з міжнародної торгівлі Бернд Ланге заявив, що, незважаючи на готовність вести переговори з китайськими колегами, існує багато перешкод для налагодження торговельних відносин між ЄС та Китаєм.

Французький соціаліст Рафаель Глюксман, один із депутатів, які потрапили під санкції, наголосив, що «факти не змінюються зі скасуванням санкцій», перерахувавши випадки порушень прав людини, включаючи репресії проти уйгурів, придушення протестів у Гонконгу та погрози Тайваню.

Контакти між ЄС і Китаєм посилилися останніми місяцями, серед іншого через візит прем'єр-міністра Іспанії Педро Санчеса до Сі Цзіньпіна та переговори єврокомісара Мароша Шефчовича з китайськими колегами. У липні запланований високий саміт між ЄС і Китаєм. Представник китайської місії в ЄС відмовився коментувати ситуацію.

Нагадаємо, Китай заслужив торгове мито у розмірі 145%. Про це в інтерв'ю телекомпанії ABC, присвяченому першим 100 дням його другого президентського терміну, заявив голова Білого дому Дональд Трамп.

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Теги: Китай Європа санкції

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