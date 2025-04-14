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Китай призупинив експорт деяких рідкісноземельних металів та магнітів – NYT

Ірина Озтурк
glavcom.ua
Ірина Озтурк
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Китай призупинив експорт деяких рідкісноземельних металів та магнітів – NYT
Китайський уряд розробляє нову систему регулювання експорту
фото із відкритих джерел

Пекін призупинив експорт кількох критично важливих рідкоземельних металів через загострення відносин із США

Влада КНР прийняла рішення про призупинення в умовах торгової війни зі США експорту деяких рідкісноземельних металів і магнітів, що може негативно позначитися на світовій автомобільній, напівпровідниковій та аерокосмічній промисловості. Про це пише «Главком» із посиланням на The New York Times.

Видання зазначає, що уряд Китаю розробляє нову систему регулювання експорту, зупинивши на цей період постачання з багатьох своїх портів магнітів та важких рідкісноземельних металів, необхідних для збирання автомобілів, безпілотників та ракет.

За даними видання, вжиті заходи можуть серйозно вплинути на виробничу діяльність певних компаній, до яких входять американські військові підрядники, і на постачання до Японії та Німеччини.

Китай виробляє близько 90% рідкісноземельних елементів у світі, групи з 17 елементів, які використовуються в оборонній, енергетичній та електронній промисловості та для електромобілів. Сім категорій  рідкісноземельних елементів, включаючи самарій, гадоліній, тербій, диспрозій, лютецій, скандій та ітрій, були внесені до списку експортного контролю.

Як зазначає газета, постачання магнітів з рідкісноземельних металів становлять невелику частку в загальному експорті Китаю і тому не спричинять серйозних економічних збитків для країни, але це може призвести до серйозних наслідків для США та інших країн.

Раніше заступник керівника Головного митного управління (ГТУ) КНР Ван Лінцзюнь заявив, що Китайська служба прикордонного контролю суворо дотримуватиметься режиму підвищених мит щодо американських товарів.

Нагадаємо, 2 квітня президент США Дональд Трамп розв'язав масштабну торговельну війну, оголосивши про введення додаткових мит на товари зі 185 країн та регіонів. По відношенню до Китаю ставка склала 125%. З 12 квітня Пекін застосував до американської продукції симетричні заходи.

До слова, Трамп має шанси програти у торговельній війні проти Китаю. Адже нарешті КНР також продемонстрував готовність вести економічну війну на виснаження.

Теги: США експорт Китай Дональд Трамп президент

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