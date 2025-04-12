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Сергій Таран Політолог

Тарифна війна Трампа вже почала працювати проти нього

glavcom.ua
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Трамп визнає поразку у першому етапі тарифної війни
фото: depositphotos.com

Єдине стабільне і однозначне добро у політиці Трампа – це ціна на нафту

Трамп пересуває на задній план архітекторів тарифної війни – міністра торгівлі Лютника та радника Наварро, пише BILD. А, отже, Трамп визнає поразку у першому етапі тарифної війни.

Це насправді дуже знакова його поразка. Причина «тарифної паузи» вже відома – розпродаж державних облігацій США «дружнім» урядом Японії.

Хоча саме збільшення попиту на фінансові зобов’язання уряду США було однієї із задач хаосу на фондових ринках, які спричиняв Трамп останніми тижнями. Але все сталося з точністю до навпаки…

Таке враження, що цей план розробили вороги Америки.

Ця поразка знакова, бо довела фундаментальну проблему команди Трампа і його самого – патологічне нерозуміння усього масштабу складності світової політики. Кожен із його команди поза сумнівами є гарним спеціалістом у своїй галузі.

Хто, наприклад, сумнівається, що Маск гарний інвестор у космічні технології? Або Віткофф – успішний девелопер? Ну, а Наварро, певно, щось знає про економіку раз закінчив Гарвард.

Але коли всі вони починають вирішувати глобальні задачі, при цьому ще маючи амбіцію зробити за кілька місяців США світовим диктатором, то виходить те, що виходить: замість глобального лідерства створюються несподівані антиамериканські союзи – Китай зближується з Європою, Японія, Південна Корея та Китай розробляють спільні заходи протидії тарифній політиці Білого дому, про глобальний південь взагалі нічого говорити не треба.

І це все тому, що світова політика вимагає глибокого розуміння тонкощів дипломатії, знань історії, міжнародних відносин, політології. Не втомлююсь повторювати – гуманітарні науки мають стратегічне значення для будь-якої країни, – значення не менше, а може навіть більше ніж точні науки (Не вірите? – Поговоріть з Ілоном Маском).

Виняток у команді Трампа – це системні республіканці – Рубіо та Келлог, але у Трампа вони користуються меншою довірою, ніж особисті друзі, яких він знає багато років.

І тому нас чекає ще багато вузьколобих рішень, дешевої театральщини і смикань з боку вбік. Скажу для протоколу – класичний трампізм у США може легко завершитися через півтора року – після проміжних виборів, коли республіканці ризикують втратити більшість у палатах Конгресу.

Єдине стабільне і однозначне добро у політиці Трампа – це ціна на нафту. Цей побічний продукт плану «Зробити Америку великою знову» точно допомагає швидше обнулити Росію.

Хто б міг подумати, що добро для України можуть іноді приносити некомпетентні рішення Білого дому!

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Джерело
Думки авторів рубрики «Думки вголос» не завжди збігаються з позицією редакції «Главкома». Відповідальність за матеріали в розділі «Думки вголос» несуть автори текстів
Теги: Китай США Дональд Трамп тарифи

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