Війна Путіна проти України. Китай зробив Франції пропозицію

Франція високо оцінила зусилля Китаю щодо ролі посередника в питанні російсько-української війни

Спеціальний представник Китаю у справах Євразії Лі Хуей заявив, що Пекін буде співпрацювати з Парижем щодо війни Росії в Україні. Про це повідомили у пресслужбі Міністерства закордонних справ Китаю.

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Повідомляється, що китайський дипломат обговорив війну в Україні з французькими колегами під час зустрічі. Лі Хуей зустрівся з заступником керівника департаменту з питань політики та безпеки МЗС Франції Джонатаном Лакотом.

За словами Лі Хуей, зараз «найневідкладніше – охолодити ситуацію та знайти вихід для припинення вогню та якнайшвидшого завершення війни».

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«Як незалежні великі країни з глобальним впливом, ми повинні зміцнювати діалог і співпрацю та працювати разом для створення мирного, стабільного, рівноправного та впорядкованого багатополярного світу. Китай готовий і надалі підтримувати тісні контакти з Францією щодо кризи в Україні», – заявив Лі Хуей.

Джонатан Лакот високо оцінив зусилля Китаю щодо ролі посередника в питанні російсько-української війни та погодився, що війна вплинула на європейську безпеку та міжнародний порядок.

Лакот наголосив, що Париж готовий продовжувати співпрацювати з Китаєм на всіх рівнях, адже Франція та Китай, як постійні члени Ради Безпеки ООН, мають більшу відповідальність і зобов’язання шукати способи припинення війни.

Нагадаємо, Китай надає Росії економічну допомогу та підтримку у сфері безпеки. Китайський експорт товарів потенційного військового використання зріс більш ніж утричі із 2022 року

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Стало відомо, що РФ завозить із Китаю безпілотники і комп'ютерні чіпи.

Торговельні маршрути, що проходять через колишні радянські республіки Казахстан і Киргизстан, є одними з багатьох шляхів у Росію для так званих товарів подвійного призначення, які США та їхні союзники відсіюють, оскільки їх може бути використано на полі бою.