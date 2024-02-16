Пекельні бої біля Авдіївки: Білий дім звернувся до Конгресу

Джон Кірбі зазначив, що те, що відбувається в Авдіївці просто зараз цілком може повторитися в іншому місці на фронті

Кірбі: Нам потрібно, щоб Конгрес ухвалив додатковий законопроєкт про національну безпеку без подальших зволікань

Конгрес США повинен ухвалити законопроєкт про виділення допомоги Україні, інакше ситуація, яка відбувається в Авдіївці Донецької області може повторитися на інших ділянках фронту. Про це заявив координатор Ради нацбезпеки Білого дому Джон Кірбі під час брифінгу.

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«Нам потрібно, щоб Конгрес ухвалив додатковий законопроєкт про національну безпеку без подальших зволікань», – йдеться в заяві.

За його словами, те, що відбувається в Авдіївці просто зараз цілком може повторитися в іншому місці на фронті.

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«Тому нам знову потрібно, щоб Конгрес активізувався», – додав Кірбі.

Нагадаємо, українські сили намагаються стримати просування російських окупантів у районі Авдіївки та під Бахмутом.

До слова, Третя окрема штурмова бригада була терміново передислокована для посилення українських військ у районі Авдіївки.

Як відомо, законодавці обох палат Конгресу США обмірковують шляхи схвалення допомоги для України в Палаті представників, чий спікер Майк Джонсон відмовився ставити на голосування схвалений цього тижня в Сенаті пакет.

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Нагадаємо, Сенат США проголосував за остаточне ухвалення пакета допомоги Україні, Ізраїлю та Тайваню. Тепер рішення за Палатою представників. Наразі законопроєкт набрав 63 голоси «за», яких достатньо для схвалення.

Зокрема, спікер Палати представників США Майк Джонсон пообіцяв, що за керівництва Республіканської партії в палаті законопроєкт про виділення допомоги Україні, який не містить заходів для вирішення міграційної кризи, ухвалений не буде.