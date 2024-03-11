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Нове правило застосування ядерної зброї. Росія відреагувала на пропозицію Китаю

Валерій Ульяненко
glavcom.ua
Нове правило застосування ядерної зброї. Росія відреагувала на пропозицію Китаю
РФ відхилило ідею Китаю щодо створення договору між ядерними державами
фото ілюстративне

Китай закликав країни, які володіють ядерною зброєю, домовитись про те, що вони не застосовуватимуть її першими

Російське МЗС відхилило пропозицію Китаю щодо укладення договору країнами, які володіють ядерною зброєю, про те, що вони не застосовуватимуть її першими. Про це пише російське видання «РБК».

«Пропонована китайськими партнерами пропозиція відноситься до того розряду ідей, які необхідно розглядати в загальному контексті військово-політичних реалій і у взаємозв'язку з іншими значущими факторами, що впливають на міжнародну безпеку та стратегічну стабільність», – заявили в російському міністерстві.

МЗС РФ також повідомило, що обґрунтованість такого комплексного підходу «очевидна на тлі обстановки у світі, що продовжує деградувати, включаючи різке загострення відносин між ядерними державами».

Нагадаємо, генеральний директор департаменту контролю над озброєннями МЗС Китаю Сунь Сяобо в рамках Конференції з роззброєння у Женеві закликав ядерні держави виконати свої «особливі та пріоритетні обов'язки» щодо ядерного роззброєння відповідно до Конвенції ООН. Він зазначив, що Конференції з роззброєння повинна визначити дорожню карту або графік для міжнародного правового інструменту, який захистить неядерні держави від загрози ядерної зброї.

Як раніше повідомлялося, представниця міністерства закордонних справ РФ Марія Захарова на брифінгу висловилася, що якщо в країнах Північної Європи з'являться ядерні об'єкти, вони стануть «законними цілями» у разі війни між Росією та НАТО.

До слова, Інституту вивчення війни (ISW) зазначає, що застосування Російською Федерацією ядерної зброї в Україні або іншій країні світу малоймовірне. 

Також президент РФ Володимир Путін наголосив, що стратегічні ядерні сили Росії перебувають у стані повної боєздатності. Путін зауважив, що комплекс «Кинжал» вже ефективно використовується у зоні бойових дій, а стратегічний ракетний комплекс «Сармат» поставлено до військ і, за словами диктатора, Росія «скоро його продемонструє».

Читайте також: Росія може запустити ядерну зброю в космос у цьому році 
Теги: росія Китай ядерна зброя

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