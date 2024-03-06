Ракетний удар по Одесі: ЗСУ назвали кількість жертв

Окупанти завдали ракетного удару по місту під час візиту президента Володимира Зеленського та прем'єр-міністра Греції Кіріакіса Міцотакіса

Унаслідок ракетного удару по портовій інфраструктурі Одеси загинули п'ятеро осіб, ще декількох людей поранено. Про це повідомив речник Військово-морських сил ЗСУ Дмитро Плетенчук в ефірі телемарафону.

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«Ми можемо констатувати факт нанесення російським агресором чергового удару по портовій інфраструктурі міста Одеса. На жаль, маємо п’ятьох загиблих і декількох поранених», – сказав він.

Наразі, за словами Плетенчука, тривають слідчі дії, з’ясовуються всі обставини чергового воєнного злочину з боку РФ.

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Нагадаємо, в Одесі пролунав вибух у середу, 6 березня. Згодом стало відомо, що окупанти завдали ракетного удару по місту під час візиту президента Володимира Зеленського та прем'єр-міністра Греції Кіріакіса Міцотакіса, зокрема вони бачили вибух.

Раніше грецьке видання Prototema написало про те, що колона президента України Володимира Зеленського, яка розташовувалася поряд з грецькою делегацією на чолі з прем'єром Кіріакісом Міцотакісом, нібито зазнала ракетного удару в Одесі. При цьому один із грецьких чиновників Ставрос Папаставру, який входив до складу грецької делегації, розповів виданню, що «все в порядку».

До слова, речниця Сил оборони «Півдня» Наталія Гуменюк не вважає, що російський ракетний удар по Одесі пов’язаний із візитом президента Володимира Зеленського. Зокрема, речниця підтвердила, що російські окупанти влучили в одну з будівель в припортовій інфраструктурі.