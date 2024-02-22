Росіяни вдарила по прифронтовій ТЕС: поранено енергетиків

Енергетикам оперативно надано першу медичну допомогу та доправлено до лікарні

Російські війська обстріляли ТЕС, розташовану на прифронтовій території. Поранено шістьох енергетиків. Про це повідомляє пресслужба ДТЕК.

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«Сьогодні Росія атакувала прифронтову ТЕС. Шістьох наших колег поранено. Енергетикам оперативно надали першу медичну допомогу та доправили до лікарні», – йдеться в повідомленні.

Водночас серйозно пошкоджено обладнання теплоелектростанції. «В ці хвилини ліквідовуємо наслідки атаки», – констатували в ДТЕК.

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Також зазначається, що з початку цього опалювального сезону теплоелектростанції ДТЕК були обстріляні ворогом близько 40 разів.

Раніше повідомлялося, що у ніч проти 16 лютого ворог атакував прифронтову ТЕС, але енергосистема залишається збалансованою.

Триває 729-га доба повномасштабної війни Росії проти України. Протягом минулої доби відбулося 64 бойових зіткнення. Загалом ворог завдав чотири ракетних та 113 авіаційних ударів, здійснив 105 обстрілів з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах. Уночі, російські окупанти атакували Україну, застосувавши 10 БпЛА типу Shahed. Силами та засобами протиповітряної оборони України вісім ударних БпЛА було знищено.