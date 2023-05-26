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Китайський дипломат оскандалився у ЄС, закликавши віддати українські території Росії

Ірина Озтурк
glavcom.ua
Китайський дипломат оскандалився у ЄС, закликавши віддати українські території Росії
Дипломат Лі Хуей провів перемовини у низці європейських країн
фото: The Wall Street Journal

Дипломат Лі Хуей, який цього місяця відвідав Київ, Варшаву, Берлін, Париж і Брюссель, закликав європейські уряди розглядати Китай як економічну альтернативу Вашингтону

Спеціальний представник уряду Китаю Лі Хуей хоче переконати європейських дипломатів у тому, що їм потрібно закликати до припинення війни в Україні, визнавши володіння Росією окупованих нею українських територій. Про це пише видання The Wall Street Journal із посиланням на західних чиновників, ознайомлених із ходом перемовин Лі Хуея в Європі. 

«Китайський посол, направлений для просування мирного плану Пекіна щодо України, надіслав чіткий сигнал: союзники США в Європі повинні відстоювати свою незалежність і закликати до негайного припинення вогню. Натомість у володінні Росії мають лишитись ті частини її «меншого сусіда», які вона зараз окупує, вважають західні чиновники, знайомі з ходом переговорів у столицях по всьому континенту», – йдеться у публікації. 

Дипломат Лі Хуей, який цього місяця відвідав Київ, Варшаву, Берлін, Париж і Брюссель, закликав європейські уряди розглядати Китай як економічну альтернативу Вашингтону. Лі Хуей зазначив: вони повинні діяти швидко, щоб покласти край війні між Росією і Україною, перш ніж вона пошириться. Про це повідомили чиновники, з якими говорив The Wall Street Journal.

Західні посадовці заявили: поки що зарано відкидати зусилля Пекіна, але поставили під сумнів здатність Китаю діяти як чесний посередник у будь-яких переговорах, враховуючи, наскільки тісно він пов'язаний з Москвою. За словами дипломата, який спілкувався зі спецпредставником КНР, Лі Хуею відповіли, що «заморозка «українського конфлікту» не на користь міжнародної спільноти, доки Росія не виведе війська з території України».

Міністерство закордонних справ Китаю поки не відповіло на запит журналістів про коментар щодо слів дипломата.  Як повідомляють росЗМІ, тим часом дипломат Лі прибув до Москви в п'ятницю 26 травня. Він направився до МЗС Росії для консультації з головою російського дипломатичного відомства Сергієм Лавровим щодо України. Зазначається, що у китайського спецпредставника також відбулися переговори із заступником голови відомства Михайлом Галузіним.

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Теги: росія Китай Париж незалежність посол Брюссель Берлін переговори

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