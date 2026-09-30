КНДР заявила, що Південна Корея заплатить ціну за перекладання провини за вибух у демілітаризованій зоні
21 вересня у демілітаризованій зоні між Південною Кореєю та КНДР стався вибух
Північна Корея заявила, що Південна Корея «заплатить ціну» за звинувачення Пхеньяна у вибуху міни, внаслідок якого 21 вересня в чотирикілометровій демілітаризованій зоні отримали поранення двоє південнокорейських військовослужбовців зі складу розвідувальної групи. Про це пише «Главком» із посиланням на Reuters.
Напередодні міністр оборони Південної Кореї Кан Сін-чул зазначив, що інцидент стався через міни КНДР, ймовірно встановлені під час фортифікаційних робіт, і Сеул разом із Командуванням ООН готує відповідні заходи.
У відповідь сестра північнокорейського лідера Кім Йо Чен назвала звинувачення Сеула «фабрикацією речових доказів» та «брудним фарсом», заявивши, що війська КНДР не перетинали демаркаційну лінію, та попередивши про заходи у відповідь у разі відкриття вогню. Тим часом південнокорейська сторона наголошує на наявності ознак порушення кордону північнокорейськими солдатами, що відбувається на тлі відмови Пхеньяна від мети об'єднання та оголошення Сеула своїм «головним ворогом».
Нагадаємо, у понеділок, 21 вересня, у демілітаризованій зоні між Південною Кореєю та КНДР стався вибух. Унаслідок цього поранено троє військових.
Міністерство оборони Південної Кореї заявило, що вибух стався під час операції, деталі якої не уточнюються, поблизу військової демаркаційної лінії в західному секторі прикордонної буферної зони між країнами.
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