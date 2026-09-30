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КНДР заявила, що Південна Корея заплатить ціну за перекладання провини за вибух у демілітаризованій зоні

Аліна Самойленко
glavcom.ua
Аліна Самойленко
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КНДР заявила, що Південна Корея заплатить ціну за перекладання провини за вибух у демілітаризованій зоні
Північна Корея пригрозила Південній Кореї
фото з відкритих джерел

21 вересня у демілітаризованій зоні між Південною Кореєю та КНДР стався вибух

Північна Корея заявила, що Південна Корея «заплатить ціну» за звинувачення Пхеньяна у вибуху міни, внаслідок якого 21 вересня в чотирикілометровій демілітаризованій зоні отримали поранення двоє південнокорейських військовослужбовців зі складу розвідувальної групи. Про це пише «Главком» із посиланням на Reuters.

Напередодні міністр оборони Південної Кореї Кан Сін-чул зазначив, що інцидент стався через міни КНДР, ймовірно встановлені під час фортифікаційних робіт, і Сеул разом із Командуванням ООН готує відповідні заходи.

У відповідь сестра північнокорейського лідера Кім Йо Чен назвала звинувачення Сеула «фабрикацією речових доказів» та «брудним фарсом», заявивши, що війська КНДР не перетинали демаркаційну лінію, та попередивши про заходи у відповідь у разі відкриття вогню. Тим часом південнокорейська сторона наголошує на наявності ознак порушення кордону північнокорейськими солдатами, що відбувається на тлі відмови Пхеньяна від мети об'єднання та оголошення Сеула своїм «головним ворогом».

Демілітаризована зона, довжина якої становить 248 км, а ширина – 4 км, є однією із найбільш укріплених кордонів у світі. За оцінками, на території зони та поблизу кордону розставлено близько 2 млн мін; кордон також охороняється колючим дротом, танковими перешкодами та бойовими підрозділами з обох боків. Ця зона є спадщиною Корейської війни 1950-1953 років, яка завершилася перемир’ям, але не мирним договором.

Нагадаємо, у понеділок, 21 вересня, у демілітаризованій зоні між Південною Кореєю та КНДР стався вибух. Унаслідок цього поранено троє військових.

Міністерство оборони Південної Кореї заявило, що вибух стався під час операції, деталі якої не уточнюються, поблизу військової демаркаційної лінії в західному секторі прикордонної буферної зони між країнами.

Теги: вибух Південна Корея Північна Корея

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