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Командувач Чорноморського флоту змовився із ЗСУ: партизани назвали нову аферу Кремля

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
Командувач Чорноморського флоту змовився із ЗСУ: партизани назвали нову аферу Кремля
фото з відкритих джерел

Було проведено нараду Севастопольської окупаційної адміністрації з силовими відомствами з питань інформаційної політики

Росія планує звинуватити командувача Чорноморським флотом Росії адмірала Віктора Соколова в змові з українськими Збройними силами, щоб виправдати його можливу ліквідацію в результаті удару по штабу ЧФ в Севастополі. Про це повідомляє партизанський рух «Атеш».

Як йдеться у повідомленні, було проведено нараду Севастопольської окупаційної адміністрації з силовими відомствами з питань інформаційної політики.

«Развожаєв довів розпорядження Москви про необхідність поширювати слух, що командувач Чорноморського флоту Соколов вступив у змову з Силами оборони України для знищення свого штабу. Робилося це, за їхньою версією, для приховування факту крадіжки адміралом Соколовим і його заступником з продовольства, адже саме в цей час до них прямувала перевірка. Тому ніяких втрат в результаті удару бути не може», – заявляють в «Атеш».

Нагадаємо, 22 вересня Україна завдала удару по штабу Чорноморського флоту РФ крилатими ракетами. Голова окупаційної «влади» Севастополя Михайло Развожаєв повідомив про ракетний удар, а місцеві пабліки публікували фото наслідків – вони свідчать про те, що знищено дах та кілька поверхів будівлі. 

До слова, ліквідація командувача Чорноморського флоту Росії, Віктора Соколова, може призвести до складнощів у керуванні військами для противника.

Зокрема, речник російського диктатора Дмитро Пєсков прокоментував смерть російського командувача Чорноморського флоту Віктора Соколова, який нібито загинув під час атаки ЗСУ по штабу флоту в Севастополі. 

Читайте також: Що відомо про командувача Чорноморського флоту Соколова, якого ліквідували ЗСУ
Теги: Дмитро Пєсков флот росія

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