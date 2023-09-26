Кремль «воскресив» командувача Чорноморського флоту Соколова (фото, відео)

Міноборони РФ показало кадри з засідання колегії за участі нібито командувача Чорноморського флоту Віктора Соколова

Російського командувача Чорноморського флоту Віктора Соколова помітили на нараді з Міноборони РФ

Речник російського диктатора Дмитро Пєсков прокоментував смерть російського командувача Чорноморського флоту Віктора Соколова, який нібито загинув під час атаки ЗСУ по штабу флоту в Севастополі. Про це пишуть російські пропагандисти.

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Пєсков заявив, що у нього нібито «немає інформації про загибель адмірала Соколова».

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Натомість через декілька хвилин у Міноборони РФ показали кадри з засідання колегії за участі нібито командувача Чорноморського флоту Віктора Соколова.

Віктор Соколов нібито на засіданні колегії Міноборони РФ фото: Міноборони РФ

Зокрема, на відео не помітно рухів командувача Чорноморського флоту Віктора Соколова.

Нагадаємо, 22 вересня Україна завдала удару по штабу Чорноморського флоту РФ крилатими ракетами. Голова окупаційної «влади» Севастополя Михайло Развожаєв повідомив про ракетний удар, а місцеві пабліки публікували фото наслідків – вони свідчать про те, що знищено дах та кілька поверхів будівлі.

До слова, ліквідація командувача Чорноморського флоту Росії, Віктора Соколова, може призвести до складнощів у керуванні військами для противника.