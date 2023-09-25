Що відомо про командувача Чорноморського флоту Соколова, якого ліквідували ЗСУ

В результаті злочинних наказів адмірала пошкодження отримали енергооб'єкти по всій Україні

25 вересня Сили спеціальних операцій (ССО) підтвердили, що в Севастополі внаслідок ракетного удару по штабу Чорноморського флоту РФ загинули 34 офіцери, а ще 105 окупантів отримали поранення. Серед убитих значиться і командувач ЧФ Росії, посаду якого обіймав адмірал Віктор Соколов.

Будь ласка, читайте текст після реклами

Прізвище Соколова не перший раз спливає у повідомленнях силових структур України – ще у травні 2023 року СБУ заявила, що адміралу, згідно з законодавством нашої країни, загрожувало довічне позбавлення волі за воєнні злочини. Це стало результатом його причетності до масованих російських ударів по цивільних об'єктах України.

Слідство встановило, що Соколов особисто віддавав накази про регулярні ракетні удари по енергетичній інфраструктурі нашої країни. За його наказами, підрозділи Чорноморського флоту здійснювали пуски ракет (зокрема 3М14 «Калібр») з кораблів та підводних човнів.

Будь ласка, читайте текст після реклами

В результаті пошкодження отримали енергооб'єкти у Києві, Київській, Львівській, Дніпропетровській, Вінницькій, Кіровоградській, Одеській, Запорізькій, Сумській, Хмельницькій, Рівненській, Чернівецькій, Черкаській, Житомирській та Івано-Франківській областях.

ЄС запровадив санкції у відношенні попередника Соколова – Ігоря Осипова, що свідчить про відповідальність командувача «за будь-яку морську операцію» ЧФ РФ.

«Тому він несе відповідальність за активну підтримку та здійснення дій і політики, що підривають і загрожують територіальній цілісності, суверенітету та незалежності України, а також стабільності або безпеці в Україні», – зазначалось у формулюванні санкцій Євросоюзу.

В ССО заявили про ліквідацію Віктора Соколова внаслідок удару 22 вересня по штабу Чорноморського флоту РФ в тимчасово окупованому Севастополі.

Будь ласка, читайте текст після реклами

Варто додати, що міноборони РФ спочатку повідомило про одного загиблого військовослужбовця під час удару по штабу ЧФ РФ у Севастополі, після чого заявило, що він зник безвісти. При цьому місцеві мешканці бачили, як після вибухів до штаб-квартири мчали десятки машин швидкої допомоги.

Нагадаємо, 22 вересня Україна завдала удару по штабу Чорноморського флоту РФ крилатими ракетами. Голова окупаційної «влади» Севастополя Михайло Развожаєв повідомив про ракетний удар, а місцеві пабліки публікували фото наслідків - вони свідчать про те, що знищено дах та кілька поверхів будівлі.